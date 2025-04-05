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«Милан» и «Фиорентина» не выявили победителя в поединке Серии А

вчера, 23:48
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 2Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 31-го тура Серии А (2:2).

Гости вышли вперед на 7-й минуте благодаря автоголу Малика Тиава. Спустя три минуты преимущество «фиалок» удвоил Моизе Кин. На 23-й минуте хозяева отыграли один мяч, отличился Тэмми Абрахам. Ничью «Милану» принес гол Луки Йовича на 64-й минуте.

После этой игры «Милан» идет на 9-м месте (48 очков), «Фиорентина» находится на 6-й строчке (52 балла).

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Все комментарии
Pumpurum
Pumpurum
сегодня в 00:24
Надеюсь, Консесао и всё руководство Милана на выход. Ну и ещё всякий мусор типа конченного воспитанника Арса Мусы, ну и токсичного зажравшегося Эрнандеса.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:11
Пустили два а потом мужественно догоняли)))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:02
Кен все забивает и забивает.... молодец парень)))
А от Милана давно уже ничего не жду.....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:01, ред.
Чокнутое руководство "россонери" продолжает "радовать" своих болельщиков.

Маппет-шоу продолжается..., ну а Кермет (Ибра) всё так же хорош! )))
drug01
drug01
вчера в 23:55
В этом году у Милана плохо идет игра...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:49
Милан спасает себя из болота .
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