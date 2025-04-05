«Милан» и «Фиорентина» не выявили победителя в поединке Серии А

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вчера, 23:48

«Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 31-го тура Серии А (2:2).

Гости вышли вперед на 7-й минуте благодаря автоголу Малика Тиава. Спустя три минуты преимущество «фиалок» удвоил Моизе Кин. На 23-й минуте хозяева отыграли один мяч, отличился Тэмми Абрахам. Ничью «Милану» принес гол Луки Йовича на 64-й минуте.

После этой игры «Милан» идет на 9-м месте (48 очков), «Фиорентина» находится на 6-й строчке (52 балла).