«Милан» и «Фиорентина» не выявили победителя в поединке Серии А

«Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 31-го тура Серии А (2:2).
Гости вышли вперед на 7-й минуте благодаря автоголу Малика Тиава. Спустя три минуты преимущество «фиалок» удвоил Моизе Кин. На 23-й минуте хозяева отыграли один мяч, отличился Тэмми Абрахам. Ничью «Милану» принес гол Луки Йовича на 64-й минуте.
После этой игры «Милан» идет на 9-м месте (48 очков), «Фиорентина» находится на 6-й строчке (52 балла).
А от Милана давно уже ничего не жду.....
А от Милана давно уже ничего не жду.....
Маппет-шоу продолжается..., ну а Кермет (Ибра) всё так же хорош! )))
Маппет-шоу продолжается..., ну а Кермет (Ибра) всё так же хорош! )))