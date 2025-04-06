ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА обыграл «Динамо» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ.
На 15-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. На 24-й минуте Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счёт. На 78-й минуте Мойзес снова вывел ЦСКА вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Иван Обляков реализовал пенальти.
ЦСКА идёт на 4-м месте (44 очка), «Динамо» занимает 5-е место (42 очка).
У армейцев класса очевидно побольше.
А мы- и автогол себе нарисовали, и свои моменты запарывали, особенно
в первом тайме.
Сначала Гладышев после отличного черпачка Фомы вывалился один на ворота, по центру, никто не мешал, забивай- не хочу, но нет..
Вся беда в том, что для удара нужно было несколько развернуться, и на это было время, но необходимость совершить не одно действие, а целых два- разворот и удар мимо вратаря- оказалась для Ярика неподъёмным делом.
Вскоре получили право на опаснейший стандарт почти с линии штрафной.
Отрабатывал стандарт Битело. Злобный вопрос- почему именно он??
В команде есть люди (Чавес, Фомин), вполне способные исполнить это нормально, тогда как Бит приличным ударом как раз не обладает.
Это один из его недостатков, из-за которых он, в частности, играет в РПЛ, а не в лигах Евротоп-5.
Выбор позиции, дриблинг, видение поля, пас- всё на месте, особенно пас, вложить правильно в ногу партнёру- милое дело. А вот удара нет.
Соответственно, этот стандарт, потенциально голевой, он и исполнил, как сумел- бесхитростно и неточно.
Были и другие невынужденные ошибки, без которых можно было обойтись..
Армейских- с заслуженной победой а набором хорошего хода.
Ну а мы, видимо, прощаемся с претензиями на подиум, поскольку и с очками
буксуем, и прямым конкурентам как проигрывали осенью, так и продолжаем
проигрывать..
У армейцев класса очевидно побольше.
А мы- и автогол себе нарисовали, и свои моменты запарывали, особенно
в первом тайме.
Сначала Гладышев после отличного черпачка Фомы вывалился один на ворота, по центру, никто не мешал, забивай- не хочу, но нет..
Вся беда в том, что для удара нужно было несколько развернуться, и на это было время, но необходимость совершить не одно действие, а целых два- разворот и удар мимо вратаря- оказалась для Ярика неподъёмным делом.
Вскоре получили право на опаснейший стандарт почти с линии штрафной.
Отрабатывал стандарт Битело. Злобный вопрос- почему именно он??
В команде есть люди (Чавес, Фомин), вполне способные исполнить это нормально, тогда как Бит приличным ударом как раз не обладает.
Это один из его недостатков, из-за которых он, в частности, играет в РПЛ, а не в лигах Евротоп-5.
Выбор позиции, дриблинг, видение поля, пас- всё на месте, особенно пас, вложить правильно в ногу партнёру- милое дело. А вот удара нет.
Соответственно, этот стандарт, потенциально голевой, он и исполнил, как сумел- бесхитростно и неточно.
Были и другие невынужденные ошибки, без которых можно было обойтись..
Армейских- с заслуженной победой а набором хорошего хода.
Ну а мы, видимо, прощаемся с претензиями на подиум, поскольку и с очками
буксуем, и прямым конкурентам как проигрывали осенью, так и продолжаем
проигрывать..
ДО его начала думал - кто кого?
Или Динамо ПЕРЕИГРАЕТ, или ЦСКА ПЕРЕБЕГАЕТ?
Гол Гуарирапы, конечно, очень хорош, но, справедливости ради, нужно отметить, что в этом моменте и Лунёв "ушами хлопал", практически между ними и пропустив.
Динамо, конечно, и выиграть могло, но очень хорошо играл Акинфеев, а спасение Гайча (второе спасение, сегодня после Денисова в Ростове), так просто - УХ!
Получается, что сегодня задор победил класс, хотя слово "класс" сегодня к игрокам Динамо применимо с большой натяжкой: сильный снегопад повлиял на качество игры команды.
ДО его начала думал - кто кого?
Или Динамо ПЕРЕИГРАЕТ, или ЦСКА ПЕРЕБЕГАЕТ?
Гол Гуарирапы, конечно, очень хорош, но, справедливости ради, нужно отметить, что в этом моменте и Лунёв "ушами хлопал", практически между ними и пропустив.
Динамо, конечно, и выиграть могло, но очень хорошо играл Акинфеев, а спасение Гайча (второе спасение, сегодня после Денисова в Ростове), так просто - УХ!
Получается, что сегодня задор победил класс, хотя слово "класс" сегодня к игрокам Динамо применимо с большой натяжкой: сильный снегопад повлиял на качество игры команды.