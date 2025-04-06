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ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ

вчера, 21:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

ЦСКА обыграл «Динамо» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ.

На 15-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. На 24-й минуте Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счёт. На 78-й минуте Мойзес снова вывел ЦСКА вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Иван Обляков реализовал пенальти.

ЦСКА идёт на 4-м месте (44 очка), «Динамо» занимает 5-е место (42 очка).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:29
хорошая, очень важная победа !
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:55
С победой!
Red blu
Red blu
вчера в 23:31
Приятно видеть свою любимую команду такой заряженной на результат.
Лучшие все, кроме Дивеева и Роши - эти двое вообще "космос".
Глебова кажется в старт уже пора ставить.
Всех с подебой!
Теперь разговоры о борьбе за тройку не такие уж и фантастические.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:16, ред.
Шикарный вечер!
1. Дважды в сезоне обыгрываем Динамо. Всех с победой. Всего на три очка отстаем от юбиляра!)))
2. 900-ая игра Игоря в карьере. Это космос;
3. Кирюха Глебов - красно-синий сапсан;
4. Саша Овечкин забил 895-й гол в НХЛ и побил рекорд Гретцки; 👍🎉🎉🎉🎉💪
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:57
Вечер добрый Эдуард Григорьевич!

С победой Дед!
Отползли от шестого места, а то даже спартачам стыдно было))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:55
ЦСКА с результативной победой.Молодцы!!!
shur
shur ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:37
...за одну бы только фразу :"....прощаемся с претензиями на подиум" ,на месте тов. Степашина (члена совета директоров) Я бы
почётно вручил грамоту истинному болельщику Клуба тов. Баску!!!
Свершилось, почти как у Реала,но там совсем другая история!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:32
Володя, прочти свой пост....)
Я подумал ты на радостях принял 100 грамм и... таким образом его написал, пропустив запятую и "по беленькой" изобразил вместе)
протон
протон
вчера в 22:31
Я еще говорил тут что против увольнения Николича из стана паровозов. Считали физруком тренера. просто человеку не дали доработать, была в то время там особа Смородская которая работала против клуба.
Молодец Николич, отлично зимой с командой поработал.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:20
Неожиданно много голов вышло при такой погоде в Москве. Ожидал нули, не угадал, к чести работников стадиона и футболистов. Даже включал игру и мяч действительно ходил здорово даже по низу несмотря на то что поле было в снегу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:16
Хорошее дерби, ЦСКА уверенно победил. Победа тренера, замены склонили чашу весов в пользу ЦСКА. Глебов просто МОЛОДЕЦ. Он будущее ЦСКА. Дивеев выдал на него чудо пас. Спасибо за игру ЦСКА.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:11
Личка выбрал не ту тактику.... а коняшки все сделали правильно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:11
Всех болельщиков ЦСКА с заслуженной Победой !!!
Сп62
Сп62
вчера в 22:10
На сегодня ЦСКА сильнее Динамо, что и показала игра и её результат. Ошибки Карасёва не были существенными и придираться к ним не стоит. ЦСКА с заслуженной победой.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:08
Кони обскакали динамиков... Скопинцев как то деградирует...
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:03
Думал ничья будет,но армейцы по весне радуют своих болел.
С победой......
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:01
Невероятно важная и нужная победа! Теперь борьба за медаль становится не такой уж и призрачной- все в наших руках и ногах.
Red blu
Red blu
вчера в 21:59
Тяжёлый получился матч. И в основном из за погодных условий, тяжёлый газон, снег, скользко. Обеим командам пришлось не легко. Отсюда и первый автогол в ворота Динамо. Больше приходилось бороться и биться чем играть в комбинационный футбол.
ЦСКА с победой очень важной победой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:56
Итак по матчу. Походу "братский" клуб Динамо постепенно становится любимым клиентом ЦСКА. Уже три победы подряд только в этом сезоне. Теперь по игре. Здесь один "знаток" выдал длиннейший анализ игры, не основанный на реальных событиях. Я буду конкретен. Николич переиграл Личку путем грамотных замен. В первом тайме не пошла игра у Аббоса, Койты и Мусаева. Вышедшие Гуарирапа, Бистрович и особенно юный Глебов (наш армеец, а не костолом динамовец). игру поменяли. Но пан Личка ( любитель чешского пива с его слов, о чем его животик свидетельствует) ничего не понял и в ответ сделал замены, которые совсем сломали игру клиентов банка ВТБ. Вывод. 18-летний пацан Кирилл Глебов порвал многомиллионную группировку всяких чавесов, нгамалей, артуров и прочих кутицких. Мне немного жаль адекватных динамиков, но дружба дружбой, а табачок врозь. Но ВТБ еще не потерял шансы на 5 место в борьбе с Локо. Так что игра показала, что характер игроков и уровень тренера - это очень важно. А клиенты ВТБ теперь по сниженным ставкам процентным будут жить. Красно синих с победой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:56
ЦСКА просто сильней московского Динамо.
победа по делу. мои поздравления!
в любом случае , чемпионство не пахнет. Мы за Краснодар )))
Ев17
Ев17
вчера в 21:55
Ну и карась чудил, справедливости ради не в одну сторону, но всё же
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:55
До золота армейцам добраться будет тяжеловато, учитывая стабильно - беспроигрышную игру лидера и "Зенита", а вот за третье место побороться можно. И нужно. Но уж больно нестабильно играют все, кроме названных мною команд. Сегодня провели удачную игру, а завтра...
isamsn
isamsn
вчера в 21:54
С победой армейцев в тяжёлом и практически равном матче. Как погодные условия были тяжёлыми, так и Динамо играло очень дисциплинированно и напористо. Спасибо им за игру!!!
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:53
Олег, привет! И тебя с победой! А вот насчёт беленькой не понял. Это ты о чём?
Ев17
Ев17 ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:53
а у нас анархия на поле, тренер позволяет
ABir
ABir
вчера в 21:53
В снежном столичном дерби удача сопутствовала ЦСКА, но у болельщиков Динамо тоже есть повод для радости - их хоккейная команда вышла в следующий этап розыгрыша Кубка Гагарина.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:52, ред.
Очень нервный матч.
ДО его начала думал - кто кого?
Или Динамо ПЕРЕИГРАЕТ, или ЦСКА ПЕРЕБЕГАЕТ?
Гол Гуарирапы, конечно, очень хорош, но, справедливости ради, нужно отметить, что в этом моменте и Лунёв "ушами хлопал", практически между ними и пропустив.
Динамо, конечно, и выиграть могло, но очень хорошо играл Акинфеев, а спасение Гайча (второе спасение, сегодня после Денисова в Ростове), так просто - УХ!
Получается, что сегодня задор победил класс, хотя слово "класс" сегодня к игрокам Динамо применимо с большой натяжкой: сильный снегопад повлиял на качество игры команды.
Ев17
Ев17
вчера в 21:51
зря Скопинцева Личка снял, Лаксальт провалил фланг, не готов ещё видать, второй тайм планомерно шёл к победе ЦСКА. Гладышев не может. Замены не помогли . Армейцы больше хотели, они победили.
Gorasul
Gorasul
вчера в 21:51, ред.
Самый клоунский "нападающий" забил как Дембеле.... 10000000000 раз будет по пустым воротам бить, не забьёт,а тут с ходу и попал над заснувшим воротчиком Динамо. Суперневезении Лички.
матос
матос
вчера в 21:50
Есть новый рекорд! Саня Овечкин 895 шайб наколотил!!!!!
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