ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ

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вчера, 21:31

ЦСКА обыграл «Динамо» (3:1) в матче 23-го тура РПЛ .

На 15-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. На 24-й минуте Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счёт. На 78-й минуте Мойзес снова вывел ЦСКА вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Иван Обляков реализовал пенальти.