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Хаманн об уходе Мюллера из «Баварии»: «Можно было сообщить об этом иначе»

вчера, 12:14

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн прокомментировал информацию об уходе нападающего Томаса Мюллера из клуба по окончании нынешнего сезона.

Судя по заявлениям, сделанным в январе, можно было предположить, что у него есть шанс остаться. Наверное, он решил, что чем дольше не получит вестей от «Баварии», тем лучше: «Поскольку они не могут и не сообщат мне в апреле, что я должен уйти».

[У Мюллера] нет нового договора, а его время подходит к концу. Кажется, прошло четверть века... Полагаю, что сейчас он испытывает некоторое облегчение, ведь у него есть уверенность. Это всегда самое трудное. Можно было сообщить об этом иначе... Нужно было.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:47
Вы видели его игру в матче с Аугсбургом, когда он вышел на замену? Это жалкое зрелище, ближе к посмешищью. При всем уважении к Мюллеру, он сбитый летчик. И лучше уйти красиво и во время, чем выбивать себе новый контракт и быть клоуном на поле
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:01
В общем, Мюллер капут)
Capral
Capral
вчера в 12:56, ред.
То, что вся эта возня получит широкий резонанс было ясно с самого начала. Неделю назад, специально для этого случае скринил статейку из первоисточника- как говорится - самая немецкая из всех немецких!!!
"Bayern-Legenden reagieren eindeutig auf moögliches Müller-Aus".
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:46
А ведь же все правильно сказал! Можно было иначе
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:43
Я пока не представляю Баварию без Томаса....незаметный гений, играющий за счет уникального мышления и понимания игры. ... вообще не понятно, привозило Нойера оставляют, а пахаря Мюллера сливают.... руководство Баварии откровенное позорище... могли бы как-то с легендой уж порешать... Ему ведь даже не предложили новый контракт с сокращением зарплаты. Просто сказали, что должен уйти по окончанию сезона....
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