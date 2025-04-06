Хаманн об уходе Мюллера из «Баварии»: «Можно было сообщить об этом иначе»

Бывший футболист «Баварии» прокомментировал информацию об уходе нападающего из клуба по окончании нынешнего сезона.

Судя по заявлениям, сделанным в январе, можно было предположить, что у него есть шанс остаться. Наверное, он решил, что чем дольше не получит вестей от «Баварии», тем лучше: «Поскольку они не могут и не сообщат мне в апреле, что я должен уйти».

[У Мюллера] нет нового договора, а его время подходит к концу. Кажется, прошло четверть века... Полагаю, что сейчас он испытывает некоторое облегчение, ведь у него есть уверенность. Это всегда самое трудное. Можно было сообщить об этом иначе... Нужно было.