Мбаппе: «Моя мать хочет для меня только лучшего, она всегда будет со мной»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своей матери Файзе Ламари, которая также является его агентом.
Моя мать — не мой агент, она моя мать, и она хочет для меня самого лучшего. Но она всегда говорит мне: «Чего ты хочешь, сынок? Потому что я всегда буду рядом с тобой».
Поэтому кое-кому стоит об этом задуматься.
Поэтому кое-кому стоит об этом задуматься.
Иного мнение и не может быть ☝️😜
Иного мнение и не может быть ☝️😜
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1404034/mbappe-kilian-real 07.04.2025
Не вяжется!Ведь мама ведет его дела
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1404034/mbappe-kilian-real 07.04.2025
Не вяжется!Ведь мама ведет его дела
Кильке уже в пору портак первый бить, шоб на 4х пальцах любой руки кириллицей М.А.Т.Ь.
Жаль Балабанов умер
Кильке уже в пору портак первый бить, шоб на 4х пальцах любой руки кириллицей М.А.Т.Ь.
Жаль Балабанов умер
но в конкретике вполне могут ошибаться ...
но в конкретике вполне могут ошибаться ...