Мбаппе: «Моя мать хочет для меня только лучшего, она всегда будет со мной»

Нападающий «Реала» высказался о своей матери Файзе Ламари, которая также является его агентом.

Моя мать — не мой агент, она моя мать, и она хочет для меня самого лучшего. Но она всегда говорит мне: «Чего ты хочешь, сынок? Потому что я всегда буду рядом с тобой».