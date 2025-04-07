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Мбаппе: «Моя мать хочет для меня только лучшего, она всегда будет со мной»

сегодня, 00:44

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своей матери Файзе Ламари, которая также является его агентом.

Моя мать — не мой агент, она моя мать, и она хочет для меня самого лучшего. Но она всегда говорит мне: «Чего ты хочешь, сынок? Потому что я всегда буду рядом с тобой».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:56, ред.
Семья - ячейка общества. Мать в семье - хранительница домашнего очага и фундамент счастья детей. Если у ребёнка такое трепетное отношение к родителям, значит подобное отношение он получит и от своих отпрысков..., и наоборот...

Поэтому кое-кому стоит об этом задуматься.
pnrda3zpw6nd
pnrda3zpw6nd
сегодня в 08:40
Нормальные отношения матери с сыном и наоборот, всё остальное никого не должно волновать
adekvat
adekvat ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 08:27
Такую золотую рыбку хорошо хранить надо.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:19
Мама и подарки присылает сынку!))
b8p2cfenk6xn
b8p2cfenk6xn
сегодня в 07:56
Что-то раскудахтался Мбаппе много в последнее время....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:46
Мбаппе: «Моя мать хочет для меня только лучшего, она всегда будет со мной»

Иного мнение и не может быть ☝️😜
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:40
Моя мать — не мой агент, она моя мать, и она хочет для меня самого лучшего.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1404034/mbappe-kilian-real 07.04.2025
Не вяжется!Ведь мама ведет его дела
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:38
Понятно что мама хочет ребенку только хорошего! Но....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:32
Кто б сомневался!..
Кильке уже в пору портак первый бить, шоб на 4х пальцах любой руки кириллицей М.А.Т.Ь.
Жаль Балабанов умер
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:24
"Моя мать — не мой агент, она моя мать" - мать есть мать и с этим ни один нормальный человек спорить не будет . Но это не отменяет того , что мать может быть агентом игрока . Довольно распространённое явление сейчас , в том , что родственники ведут дела игроков - у кого отец , у кого мать или какой то другой близкий человек. А выглядит так будто Килиан стесняется , что мать его агент , как ребёнок право. Не чего зазорного, что мать ведёт дела нет это нормально , другое дело как ведёт.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:21, ред.
Килиан просто из тех мальчиков кто до сих пор ходит во все важные места где нведутся "взрослые" дела с мамой) Говорят не стоит лечить родственников и представлять их в суде, а торговать их услугами это другое? Боюсь что всё равно присутствует элемент заинтересованности и необъективности в оценке происходящего, например мама по любому думает что её сын лучший, отсюда может и легенда что Мбаппе лучший футболист мира. А на самом деле возможно не Мбаппе крутой игрок, а мать его крутой агент умеющая продвигать свой товар
112910415
112910415
сегодня в 06:26
родители всегда хотят лучшего !
но в конкретике вполне могут ошибаться ...
Вещий
Вещий
сегодня в 06:23, ред.
Каждая мать для ребенка это ангел хранитель ....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:12
Черепахины живут дружно...
протон
протон
сегодня в 01:23
В официальных документах и разговорах обычно используются слова мать и отец, а в обиходной речи более часто применяются мама и папа, ну это еще смотря как перевели с французского или англ. .
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