Нагорных: «Баринов — игрок, который передаёт эстафету поколений»

Председатель совета директоров «Локомотива» отметил важность для команды полузащитника .

Дима Баринов очень важен для клуба. Это игрок, который передаёт эстафету поколений такую. Очень важна же эстафета поколений, эстафета победителей — Дима играл в Лиге чемпионов, был в «золотом» составе, поэтому он очень важен для клуба. То, как он подошёл к восстановлению от травмы, говорит о том, что он крайне ответственный и патриотичный футболист. На следующий день после травмы он сказал мне, что к «Зениту» восстановится, хотя прогнозы были разные. С «Зенитом» (1:1) он отыграл 90 минут, полностью выложился.