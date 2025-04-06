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Нагорных: «Баринов — игрок, который передаёт эстафету поколений»

вчера, 12:52

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отметил важность для команды полузащитника Дмитрия Баринова.

Дима Баринов очень важен для клуба. Это игрок, который передаёт эстафету поколений такую. Очень важна же эстафета поколений, эстафета победителей — Дима играл в Лиге чемпионов, был в «золотом» составе, поэтому он очень важен для клуба. То, как он подошёл к восстановлению от травмы, говорит о том, что он крайне ответственный и патриотичный футболист. На следующий день после травмы он сказал мне, что к «Зениту» восстановится, хотя прогнозы были разные. С «Зенитом» (1:1) он отыграл 90 минут, полностью выложился.

Напомним, Баринов находится в системе «Локомотива» с пятнадцати лет. Его контракт с клубом истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 28-летний опорный полузащитник сыграл 27 матчей, в которых отдал 5 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.

Ранее Нагорных высказался о контракте полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:43
И новому поколению кровь из носа нужны таки примеры мужества, самоотверженности и уважения к своему делу, а то вокруг слишком много яда для сознания в виде всяких фальшивых ценностей, красивых тачек, денег и тп. Очень много молодых ребят разбазаривают свой талант в этой атмосфере просто потому что не знают даже что возможно как то иначе к жизни и к своему делу относиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:00
Очень важный игрок для Локомотива...
Гость
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