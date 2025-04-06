Нагорных: «Баринов — игрок, который передаёт эстафету поколений»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отметил важность для команды полузащитника Дмитрия Баринова.
Дима Баринов очень важен для клуба. Это игрок, который передаёт эстафету поколений такую. Очень важна же эстафета поколений, эстафета победителей — Дима играл в Лиге чемпионов, был в «золотом» составе, поэтому он очень важен для клуба. То, как он подошёл к восстановлению от травмы, говорит о том, что он крайне ответственный и патриотичный футболист. На следующий день после травмы он сказал мне, что к «Зениту» восстановится, хотя прогнозы были разные. С «Зенитом» (1:1) он отыграл 90 минут, полностью выложился.
Напомним, Баринов находится в системе «Локомотива» с пятнадцати лет. Его контракт с клубом истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 28-летний опорный полузащитник сыграл 27 матчей, в которых отдал 5 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.
Ранее Нагорных высказался о контракте полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.