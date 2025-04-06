Личка: «Сейчас непростая ситуация для Макарова»

Главный тренер «Динамо» оценил игру полузащитника «бело-голубых» .

Думаю, сейчас непростая ситуация для Макарова. Денис — футболист, который всегда играл в старте, а сейчас, можно сказать, потерял своё место. Он выходит на 5-10 минут, а иногда вообще не появляется на поле. Не могу сказать, что Макаров не работает и не бьётся на тренировках. Сейчас я даю ему, условно, 15 минут, но вопрос в том, как Денис их использует. Он может сделать так, чтобы в следующем матче я уже выпустил его на 20 минут. Вопрос использования шанса.

Если бы вы видели его на тренировках, то поняли бы, что Денис действует достаточно уверенно, хорошо работает. Но тренировка — это другое. А что происходит в официальных матчах, это надо спрашивать у Макарова. Но не могу сказать ничего плохого про Дениса, потому что он честно старается. Поэтому я и даю ему шансы.