Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Личка: «Сейчас непростая ситуация для Макарова»

вчера, 14:43

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил игру полузащитника «бело-голубых» Дениса Макарова.

Думаю, сейчас непростая ситуация для Макарова. Денис — футболист, который всегда играл в старте, а сейчас, можно сказать, потерял своё место. Он выходит на 5-10 минут, а иногда вообще не появляется на поле. Не могу сказать, что Макаров не работает и не бьётся на тренировках. Сейчас я даю ему, условно, 15 минут, но вопрос в том, как Денис их использует. Он может сделать так, чтобы в следующем матче я уже выпустил его на 20 минут. Вопрос использования шанса.

Если бы вы видели его на тренировках, то поняли бы, что Денис действует достаточно уверенно, хорошо работает. Но тренировка — это другое. А что происходит в официальных матчах, это надо спрашивать у Макарова. Но не могу сказать ничего плохого про Дениса, потому что он честно старается. Поэтому я и даю ему шансы.

В текущем сезоне Макаров провёл 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Напомним, в матче 21-го тура РПЛ 27-летний россиянин сбил своего одноклубника в штрафной площади «Локомотива».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»
Вчера, 13:02
Нагорных: «Баринов — игрок, который передаёт эстафету поколений»
Вчера, 12:52
В «Локомотиве» рассказали, какие задачи стоят перед клубом
Вчера, 10:15
В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможной смене гендиректора
Вчера, 09:44
Соболев высказался о первом голе за «Зенит» в РПЛ
05 апреля
Семак: «Из-за ухода Клаудиньо у „Зенита“ просела центральная зона»
05 апреля
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 15:53
У него совсем не идет игра в Динамо!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:44
Один из лучших защитников Локомотива конечно последних недель.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:31
Лучше бы ничего не говорил или что то другое сказал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:30, ред.
Уважаемые модераторы. Вопрос по поводу моего бана. Критика текста блогера за искажение фактической информации - это провокация, либо клевета, что мне вменили.? Если критиковать блогеров нельзя, сообщите мне и я уйду с сайта после 15летнего пребывания на нем. Спасибо за внимание. С уважением.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:29
Да зачем он нужен в Динамо . Его место в ФНЛ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:26
У тебя самого сложная ситуация
Vilar
Vilar
вчера в 15:11
Думаю, Макарова заберёт любой клуб, а вот у Лички по окончании сезона будет "непростая ситуация", если Динамо не будет в призёрах.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:48, ред.
Потерять место в старте всегда непросто! Вот тут нужен характер! Работать через не могу .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 