В «Локомотиве» рассказали, какие задачи стоят перед клубом

Глава совета директоров «Локомотива» рассказал, что московский клуб хочет заниматься развитием российских футболистов.

Мы не ставим задачу, чтобы воспитанники только нашей академии были в команде. Хотим развивать перспективных российских футболистов. Сегодня в «Локомотив» везут талантливых ребят из разных регионов страны. Мы хотим развивать российский футбол. Когда болельщик знает Лёшу Батракова с 6-летнего возраста и идёт на футбол, отношение абсолютно другое, чем к фамилиям, которые меняются, как в калейдоскопе.