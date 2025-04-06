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В «Локомотиве» рассказали, какие задачи стоят перед клубом

вчера, 10:15

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что московский клуб хочет заниматься развитием российских футболистов.

Мы не ставим задачу, чтобы воспитанники только нашей академии были в команде. Хотим развивать перспективных российских футболистов. Сегодня в «Локомотив» везут талантливых ребят из разных регионов страны. Мы хотим развивать российский футбол. Когда болельщик знает Лёшу Батракова с 6-летнего возраста и идёт на футбол, отношение абсолютно другое, чем к фамилиям, которые меняются, как в калейдоскопе.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможной смене генерального директора.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 11:32
Хорошая задача поставлена. Этой идеей не плохо было бы заразить все клубы РПЛ. Намного интереснее был национальный футбол. Но функционерам от футбола легче покупать легионеров, вместо возрождения футбольной школы. А чтобы не было перебора, раздавать легионерам паспорта.
ABir
ABir
вчера в 11:08
Направление выбрано очень правильное, всегда приятно видеть в любимой команде своих воспитанников, из своего города, региона, видеть , как они прогрессируют и побеждают вместе с клубом и сборной.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:40
Это очень хорошие планы Локомотива
adekvat
adekvat
вчера в 10:26
Правильно, вчера местные ребята на равных сыграли с дорогущими инос.ранными ребятами.
Гость
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