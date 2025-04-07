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Николич: «На коротком отрезке мы лучшая команда России»

вчера, 08:37

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча с «Динамо» в РПЛ (3:1) оценил нынешнюю форму своей команды.

Мы довольны. На данный момент на коротком отрезке мы лучшая команда России. Это маленький отрезок, только 6 игр. Но это показатель, что мы хорошо поработали на сборах. Но сезон длится не с 19‑го тура и не на 6 матчей.

Я внимательно смотрел игру «Оренбурга» с «Пари НН». «Оренбург» играл хорошо, это наш следующий соперник. Плюс там искусственное поле, пусть парни порадуются, но завтра начинаем подготовку к следующей встрече.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:42
Надо стараться что бы были лучшими не только на коротком отрезке....
Lbvfd
Lbvfd ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:15
Да. О кубке я забыл.)
sihafazatron
sihafazatron ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 09:58, ред.
Видимо кубковую игру тоже посчитал, вот и вышло 6 официальных игр
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:43
Цыплят как грится по осени считают)) То бишь в конце сезона)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:37, ред.
У Спартака тоже такое было, но повода для довольства оказалось меньше чем казалось на тот момент. Ну скажем так, ловите момент, наслаждайтесь и мечтайте пока можете. У Спартака даже 7матчевая, только последний был уже очень тревожным звонком, кстати против Оренбурга
112910415
112910415
вчера в 09:32
отличный ход набрали !
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 09:14
С математикой у тебя плоховато. После сборов сыграно только 5 туров, а не 6. Или уже Оренбург обыгран?)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:03
Армейцы ещё за чемпионство поборятся. Такие отрезки весной дорогого стоят, на финише нужно жать в пол, а не буксовать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:58
Да молодцы! Так держать!))
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