Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался по поводу слухов об интересе к нему со стороны «Зенита».
Интерес со стороны «Зенита»? Никак на это не реагирую. Это слухи.
Напомним, Батраков — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Батраков сыграл 29 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 9 миллионов евро.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий касательно продления контракта с Батраковым.
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Срочно в Красную Книгу его, срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гениально, Маэстро, Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Исправили.
Исправили.