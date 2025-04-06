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Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»

вчера, 13:02

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался по поводу слухов об интересе к нему со стороны «Зенита».

Интерес со стороны «Зенита»? Никак на это не реагирую. Это слухи.

Напомним, Батраков — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Батраков сыграл 29 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий касательно продления контракта с Батраковым.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 14:56
А слухи эти запускают те же журналисты которые потом задают вопросы и опубликовывают всё это на радость любителям тухленького.)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:12
Вот это ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Срочно в Красную Книгу его, срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гениально, Маэстро, Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:07
Нет никаких сомнений в том, что Зенит летом будет пылесосить все клубы РПЛ на плюс-минус нормальных игроков с российским паспортом, а может и не только с российским.
Вещий
Вещий
вчера в 13:48
И 1 апреля прошло и осень еще не наступила, а утки уже летают и летают...:)))
матос
матос ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:42
++++++ ))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista
вчера в 13:37
В Зените уже много бразильских батраков ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:21
А ведь не сказал, что не перейдёт в Зенит. Батракову этот слух душу греет, он даёт возможность выкручивать руки Локомотиву в переговорах по улучшению действующего контракта. Этот слух козырная карта Алексея. Агент свою работу выполняет исправно. Кстати, игрок не клянётся в верности клубу, воспитавшего его, это плохой знак.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:09, ред.
Неправильно реагируешь, надо отказываться играть и думать только о Зените пока тренер от тебя не откажется и не продадут в Питер. Рабочая схема 😉👍
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:07
Поиграй несколько сезонов на высоком уровне, а потом комментарии будешь раздавать...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:03
Добрый день.

Исправили.
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