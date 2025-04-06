Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»

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вчера, 13:02

Полузащитник «Локомотива» и сборной России высказался по поводу слухов об интересе к нему со стороны «Зенита».

Интерес со стороны «Зенита»? Никак на это не реагирую. Это слухи.

Напомним, Батраков — воспитанник «Локомотива». Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Батраков сыграл 29 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий касательно продления контракта с Батраковым.