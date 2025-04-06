Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Станкович: «Мы провели великолепный, блестящий матч против „Ростова“»

вчера, 20:07
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

Сегодня команда вышла на поле заряженной с первых минут. Мы провели великолепный, блестящий матч, с концентрацией и решительностью. Это не наши проблемы, что соперник остался в меньшинстве, мы делаем нашу работу. Маркиньос получил серьезный удар по ноге, нужно было принимать решение, так как для нас все футболисты важны, нам важно их здоровье. Для нас важны все футболисты.

Большое счастье иметь такого футболиста, как Наиль Умяров. Я называю его «компьютер». В моменте с его забитым мячом он просчитал эту ситуацию. Если бы мы проиграли, вы бы обязательно у меня спросили: «Почему вышел Абена?» Я с ним знаком очень давно, он провел невероятный матч. Хочу отдельно его поздравить. Да, он много не играл. Мне кажется, Абена — лучший игрок сегодняшнего матча.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Личка: «Сейчас непростая ситуация для Макарова»
Вчера, 14:43
Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»
Вчера, 13:02
Нагорных: «Баринов — игрок, который передаёт эстафету поколений»
Вчера, 12:52
В «Локомотиве» рассказали, какие задачи стоят перед клубом
Вчера, 10:15
В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможной смене гендиректора
Вчера, 09:44
Соболев высказался о первом голе за «Зенит» в РПЛ
05 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:33
хороший матч, Наиль опять молодец !
но не блестящий, конечно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:07
Это мои слова, Деян.
Абена лучший игрок матча без сомнений.
Наиль забил в стиле Месси в финале ЛЧ МЮ
Vilar
Vilar
вчера в 22:34
На браваду Деяна Станковича, хочу ответить словами товарища Саахова: "Э-э, нет, торопиться не надо! Это наш гость. Важно вылечить. Важно вернуть обществу полноценного человека. Торопиться не надо".
a-league
a-league
вчера в 22:10
До того, как в игру включился Москалёв, что-то не видно и не слышно было блестящих
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:32
Да подождите "в трубы трубить" - вот все оставшиеся матчи проведёте с положительным для себя результатом - вот тогда будет блестяще (хотя и тогда может быть не очень.)
ABir
ABir
вчера в 20:28
Сегодня все сложилось для победы Спартака: и удаление игрока Ростова, и спасение в защите Денисова, и очень красивые голы, Умярова, Мартинса, Барко. Даже не повлияло на игру отсутствие, Бабича, Медины и Дуарте.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:14, ред.
Преувеличения, преувеличения и ещё раз преувеличения. Ну конечно он так и скажет, если он при счёте 0:0 находит за что похвалить игроков перед журналистами, и после поражения от Рубина. Их там натаскивают в пресс-службе Лукойла делать вид что дела лучше чем они есть всегда и в любых непонятных ситуациях, объективной точки зрения от этих людей ждать не стоит. Сыграли конечно хорошо, но и вопросы есть. Эпитеты типа "великолепный" и "блестящий" это явный перебор. Абена это не решение, просто реально сегодня повезло что Ростов не смог создать давления, а то бы Абена привёз бы обязательно и возможно даже и не раз. Впереди не менее сложный матч с Махачкалой, там не облажайтесь смотрите.
uje4g5ex3cur
uje4g5ex3cur
вчера в 20:14
Концовку Ростов смазал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 