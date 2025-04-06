Станкович: «Мы провели великолепный, блестящий матч против „Ростова“»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

Сегодня команда вышла на поле заряженной с первых минут. Мы провели великолепный, блестящий матч, с концентрацией и решительностью. Это не наши проблемы, что соперник остался в меньшинстве, мы делаем нашу работу. Маркиньос получил серьезный удар по ноге, нужно было принимать решение, так как для нас все футболисты важны, нам важно их здоровье. Для нас важны все футболисты.

Большое счастье иметь такого футболиста, как Наиль Умяров. Я называю его «компьютер». В моменте с его забитым мячом он просчитал эту ситуацию. Если бы мы проиграли, вы бы обязательно у меня спросили: «Почему вышел Абена?» Я с ним знаком очень давно, он провел невероятный матч. Хочу отдельно его поздравить. Да, он много не играл. Мне кажется, Абена — лучший игрок сегодняшнего матча.