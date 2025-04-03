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Ямаль — лидер рейтинга лучших молодых игроков по версии ESPN

вчера, 20:55

Сайт ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов мира в возрасте до 21 года. В списке 39 исполнителей, критериями оценки стали выступления на элитном уровне, стабильная игра на протяжении длительного периода времени и потенциал для профессионального роста.

Автор рейтинга контактировал с профессиональными скаутами и спортивными директорами нескольких европейских топ-клубов, а также со специалистами с онлайн-платформ для скаутов. «Личные предпочтения» также повлияли. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль («Барселона»);

2. Флориан Вирц («Байер»);

3. Джуд Беллингем («Реал»);

4. Пау Кубарси («Барселона»);

5. Жоау Невеш (ПСЖ);

6. Уоррен Заир-ЭмериПСЖ»);

7. Хави Симонс («РБ Лейпциг»);

8. Гави («Барселона»);

9. Александр Павлович («Бавария»);

10. Савио («Манчестер Сити»).

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Все комментарии
Agamaga____05
Agamaga____05
сегодня в 00:50
И даже я не такой... 😂😂😂
Capral
Capral ответ Agamaga____05 (раскрыть)
сегодня в 00:01
    Agamaga____05
    Agamaga____05 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 23:33
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 23:32
      🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
      Agamaga____05
      Agamaga____05 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 23:30
      В Барселоне в любом случае будут рады, ведь это их воспитанники.
      А в этом списке их целых 4! А у Реала сколько? Этот клуб так любит говорить о величии при каждом удобном случае.
      Dauletbek
      Dauletbek ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 23:21
      В шахматах наша шахматистка - чемпион мира Асаубаева Б. из нашего города, самая молодая чемпионка мира, правда в феврале ей уже исполнилось 21 год. Ямаль тут не соперник)))
      Capral
      Capral
      вчера в 23:06
      Сенатов.

      "Не всем дано видеть будущее. Это и отличает Гения от посредственности". Наполеон.
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 22:57
      Мне кажется Ямаль лидером в любом рейтинге молодых игроков будет, если речь конечно про футбол, в шахматах наверное нет, хотя кто знает...
      shur
      shur ответ liverpool-today (раскрыть)
      вчера в 22:51
      ...безусловно, к этому явлению шли долгими десятилетиями,можно
      даже смело назвать эпохой тот впечатляющий поединок аргентинца
      и португальца в мастерстве тактики и голевых моментов! Выиграли
      все, дельцы,рекламодатели, спорт фирмы,кассовые сборы ну и конечно Мы - их современники, болельщики со всего Света....!!!
      ( Пример сегоднешнего дня, не было бы Гретцки, не было бы цели у Саши Овечкина!)
      Сенатов Юрий 1
      Сенатов Юрий 1
      вчера в 22:48, ред.
      Если быть объективным, Ямаль для своего юного возраста просто великолепен. Играть против лучших защитников команд и сборных и никого не бояться - это стОит многого. И не только не бояться, а смело идти в обводку, обострять игру, забивать отличные голы и отдавать такие же пасы. На мой взгляд, уникум для своего возраста. Некоторые пользователи пыжатся изо всех сил и вылезают от усердия из штанов, пытаясь убедить нас, и прежде всего себя, что он пижон и не скромен. Ни одного из этих качеств я не увидел даже в электронный микроскоп с увеличением в тысячи раз. Откуда что берётся у критиканов, не пойму. Придумают такое, что впору удивляться и поражаться их больной фантазии.
      liverpool-today
      liverpool-today
      вчера в 22:39
      Кто бы что ни говорил, но до уровня Месси ни один из них не дотягивает. И это при том, что я сторонний человек, не являюсь фанатом ни Лео, ни Криша. Ещё ни один не дошёл до уровня, когда за сезон забивали стабильно по 50 голов, не являясь чистыми напами. Да и вряд-ли дойдёт. Публичная жизнь их съедает
      shur
      shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 22:25
      ...слишком рано, испортят паренька на корню!!!
      Когда Всевышний предлагает идти пешком, дьявол
      уже держит наготове лимузин!!! ( ...это моё мнение)
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 22:21
      Пока Ямаль по всем версиям лучший...
      Futurista
      Futurista ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 21:58
      У Лео в юности были большие проблемы с коммуникацией в социуме...он был замкнут и сконцентрирован на футболе...
      Capral
      Capral
      вчера в 21:38
      Месси в его возрасте не был таким пижоном и вел себя скромней.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 21:28
      Если возьмет ЗМ то утрет нос Месси
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 21:26
      Кто-то обязан быть первым...
      Гость
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