Ямаль — лидер рейтинга лучших молодых игроков по версии ESPN

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вчера, 20:55

Сайт ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов мира в возрасте до 21 года. В списке 39 исполнителей, критериями оценки стали выступления на элитном уровне, стабильная игра на протяжении длительного периода времени и потенциал для профессионального роста.

Автор рейтинга контактировал с профессиональными скаутами и спортивными директорами нескольких европейских топ-клубов, а также со специалистами с онлайн-платформ для скаутов. «Личные предпочтения» также повлияли. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. («Барселона»);

2. («Байер»);

3. («Реал»);

4. Пау Кубарси («Барселона»);

5. Жоау Невеш ( ПСЖ );

6. Уоррен Заир-Эмери (« ПСЖ »);

7. Хави Симонс («РБ Лейпциг»);

8. Гави («Барселона»);

9. Александр Павлович («Бавария»);

10. Савио («Манчестер Сити»).