Ямаль — лидер рейтинга лучших молодых игроков по версии ESPN

Сайт ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов мира в возрасте до 21 года. В списке 39 исполнителей, критериями оценки стали выступления на элитном уровне, стабильная игра на протяжении длительного периода времени и потенциал для профессионального роста.
Автор рейтинга контактировал с профессиональными скаутами и спортивными директорами нескольких европейских топ-клубов, а также со специалистами с онлайн-платформ для скаутов. «Личные предпочтения» также повлияли. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Ламин Ямаль («Барселона»);
2. Флориан Вирц («Байер»);
3. Джуд Беллингем («Реал»);
4. Пау Кубарси («Барселона»);
5. Жоау Невеш (ПСЖ);
6. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
7. Хави Симонс («РБ Лейпциг»);
8. Гави («Барселона»);
9. Александр Павлович («Бавария»);
10. Савио («Манчестер Сити»).
А в этом списке их целых 4! А у Реала сколько? Этот клуб так любит говорить о величии при каждом удобном случае.
А в этом списке их целых 4! А у Реала сколько? Этот клуб так любит говорить о величии при каждом удобном случае.
"Не всем дано видеть будущее. Это и отличает Гения от посредственности". Наполеон.
"Не всем дано видеть будущее. Это и отличает Гения от посредственности". Наполеон.
даже смело назвать эпохой тот впечатляющий поединок аргентинца
и португальца в мастерстве тактики и голевых моментов! Выиграли
все, дельцы,рекламодатели, спорт фирмы,кассовые сборы ну и конечно Мы - их современники, болельщики со всего Света....!!!
( Пример сегоднешнего дня, не было бы Гретцки, не было бы цели у Саши Овечкина!)
даже смело назвать эпохой тот впечатляющий поединок аргентинца
и португальца в мастерстве тактики и голевых моментов! Выиграли
все, дельцы,рекламодатели, спорт фирмы,кассовые сборы ну и конечно Мы - их современники, болельщики со всего Света....!!!
( Пример сегоднешнего дня, не было бы Гретцки, не было бы цели у Саши Овечкина!)
Когда Всевышний предлагает идти пешком, дьявол
уже держит наготове лимузин!!! ( ...это моё мнение)
Когда Всевышний предлагает идти пешком, дьявол
уже держит наготове лимузин!!! ( ...это моё мнение)