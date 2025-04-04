Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших хавбеков мира

Сайт GiveMeSport показал рейтинг лучших полузащитников мира на данный момент. Оценка сделана с опорой на следующие критерии: форма в последнее время, личные и командные достижения в 2024 году, роль в клубе и сборной. В списке 20 имен, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем, «Реал».
2. Джамал Мусиала, «Бавария».
3. Деклан Райс, «Арсенал».
4. Родри, «Манчестер Сити».
5. Педри, «Барселона».
6. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».
7. Федерико Вальверде, «Реал».
8. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед».
9. Мартин Эдегор, «Арсенал».
10. Алексис МакАллистер, «Ливерпуль».