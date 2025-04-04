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Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших хавбеков мира

вчера, 21:42

Сайт GiveMeSport показал рейтинг лучших полузащитников мира на данный момент. Оценка сделана с опорой на следующие критерии: форма в последнее время, личные и командные достижения в 2024 году, роль в клубе и сборной. В списке 20 имен, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем, «Реал».

2. Джамал Мусиала, «Бавария».

3. Деклан Райс, «Арсенал».

4. Родри, «Манчестер Сити».

5. Педри, «Барселона».

6. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».

7. Федерико Вальверде, «Реал».

8. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед».

9. Мартин Эдегор, «Арсенал».

10. Алексис МакАллистер, «Ливерпуль».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:12
Кто придумывает эти рейтинги?
Freedom-Desire
Freedom-Desire
сегодня в 09:04
Педри должен стоять как минимум на 2-м месте. Универсальный ПЗЩ, который хорош как в атаке, так и в оборонительных действиях. Почти каждый матч игрок один из лучших на поле, провальных матчей не вспоминаю.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:05, ред.
Гораздо легче быть ключевым игроком в команде аутсайдере АПЛ это да, однако всё равно не очень понятно что Бруно забыл в МЮ
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:10
А обладатель ЗМ на четвертой строчке ))) С учётом 24 года)))
Capral
Capral
вчера в 23:04
А где комедиант-77?
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:28
Кому нужны эти спорные рейтинги?
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:20
Чуть не каждую неделю эти рейтинги вывешивают)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:18
Все хороши,дальше будет видно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:11
Насчёт 1 места Джуда на данный момент - сомнительно.
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