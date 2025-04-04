Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших хавбеков мира

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вчера, 21:42

Сайт GiveMeSport показал рейтинг лучших полузащитников мира на данный момент. Оценка сделана с опорой на следующие критерии: форма в последнее время, личные и командные достижения в 2024 году, роль в клубе и сборной. В списке 20 имен, топ-10 выглядит следующим образом:

1. , «Реал».

2. , «Бавария».

3. , «Арсенал».

4. Родри, «Манчестер Сити».

5. Педри, «Барселона».

6. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».

7. Федерико Вальверде, «Реал».

8. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед».

9. Мартин Эдегор, «Арсенал».

10. Алексис МакАллистер, «Ливерпуль».