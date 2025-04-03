Сборная России опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

В обновлённом рейтинге ФИФА сборная России опустилась на 35-е место.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. Аргентина — 1886,16;
2. Испания — 1854,64;
3. Франция — 1852,71;
4. Англия — 1819,2;
5. Бразилия — 1776,03;
6. Нидерланды — 1752,44;
7. Португалия — 1750,08;
8. Бельгия — 1735,75;
9. Италия — 1718,31;
10. Германия — 1716,98.
В целом же, как и любой рейтинг, пусть и на основе расчётов, данная классификация лишь повод потратить пару минут на ознакомление, не более.
В целом же, как и любой рейтинг, пусть и на основе расчётов, данная классификация лишь повод потратить пару минут на ознакомление, не более.