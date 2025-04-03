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Сборная России опустилась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

вчера, 11:49

В обновлённом рейтинге ФИФА сборная России опустилась на 35-е место.

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Аргентина — 1886,16;

2. Испания — 1854,64;

3. Франция — 1852,71;

4. Англия — 1819,2;

5. Бразилия — 1776,03;

6. Нидерланды — 1752,44;

7. Португалия — 1750,08;

8. Бельгия — 1735,75;

9. Италия — 1718,31;

10. Германия — 1716,98.

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:14
Одни победы, а в рейтинге вниз скатились.
Vilar
Vilar
вчера в 21:13
Какая разница 35 или 135 - сборной всё равно нет. Тот шалман, что собирает Карпин, напоминает тусовщиков в таборе.
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:07
Италия почему то деградирует,неи одного из игрока в сборной
протон
протон
вчера в 15:58
Бельгия с нынешним составом вылетит из топ 10. Из золотого поколения остались Куртуа, Де Брюйне и Лукаку.
Palex
Palex ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
Немцы после многочисленных провалов, только только начинают возрождаться. Неплохо сыграли на последнем Евро, в лиги Наций, заняли первое место в группе не проиграв ни одного матча и дошли до полуфинала. Так что на сегодняшний день, десятое место вполне справедливо.
Kosmos58
Kosmos58 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:12
Надо было проиграть - были б 33-ми ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:21
Кто так лоббирует за Бельгию во всяких рейтингах, загадка. Хорватия намного круче и по игре и по результатам, но её постоянно опрокидывают.

P.S. Немцы - 10-ые ?! Чушь несусветная. Должны быть в 5-ке.
Бразилов впихнули как обычно - в память о былых временах...
Lu4nik
Lu4nik ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:12
увы и ах.. но за товарняки меньше баллов начисляют, чем за турнирные матчи
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:50
А почему опустилась-то?
Все матчи выиграли, а, вот, кто соперниками были - это не считается. ))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:46
Немцы, конечно, низковато. Бельгия тоже, держится за счёт прошлых заслуг. Бразилия по сегодняшней игре и вовсе где-то на уровне Австрии или Чехии должна быть. Англия по составу должна быть в тройке, а по игре идти в обнимку с Винисиусом и компанией. Португальцам бы тренера нормального и убрать зависимость от Криштиану (читай - вывести его из основного состава) и могли бы замахнуться на призовые места.
В целом же, как и любой рейтинг, пусть и на основе расчётов, данная классификация лишь повод потратить пару минут на ознакомление, не более.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:30
Бразилия незаслуженно выше Германии. А так все по своим местам
nubom
nubom
вчера в 12:29
Гренаде нужно было больше забивать, раззявы ...
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 12:07
А руководители РФС заявляли, что они будут добиваться 8 места. Получается что мы отступаем назад для большего разгона. Как при пробитии пенальти, несколько шагов назад, потом каааак разгонятся, бац и мимо.)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:03
РФС, мышей не ловите...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:59
3cjewupbtcab
3cjewupbtcab
вчера в 11:52
Надо срочно вызывать Бруней
Гость
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