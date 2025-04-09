Решение по делу об участии Иньиго в игре с «Осасуной» было отложено

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вчера, 14:57

27 марта «Барселона» одержала победу над «Осасуной» (3:0).

На следующий день команда из Памплоны подала апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), оспорив правомерность участия одного из игроков «Барселоны» в матче. По мнению «Осасуны», участие нарушает статью 5 Приложения I Регламента ФИФА , касающуюся статуса и трансферов игроков.

Согласно данному положению, игрок, пропустивший выступления за национальную сборную по медицинским показаниям или покинувший ее состав, не может принимать участие в играх за свой клуб в течение пяти календарных дней после завершения международного периода.

«Барселона» направила свои возражения на апелляцию соперника.

Ожидалось, что решение по данному вопросу будет принято сегодня, однако рассмотрение дела потребует дополнительного времени. Дисциплинарный орган продолжает изучать полученные документы.