«Локомотив» может подписать защитника «Крыльев Советов»

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вчера, 14:15

Защитник «Крыльев Советов» летом может перейти в «Локомотив». Агенты игрока предложили его услуги «красно-зелёным». «Локомотив» рассчитывает, что Рассказов сможет заменить защитника Александра Сильянова, который, вероятнее всего, покинет «железнодорожников».

Напомним, 27-летний россиянин перешёл в «Крылья Советов» из «Спартака» в январе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне Рассказов провёл 19 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 1,5 миллиона евро. А в контракте Рассказова прописаны отступные в размере миллиарда рублей (10,5 миллионов евро).

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что «красно-зелёные» хотят сохранить текущий состав.