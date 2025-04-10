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«Локомотив» может подписать защитника «Крыльев Советов»

вчера, 14:15

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов летом может перейти в «Локомотив». Агенты игрока предложили его услуги «красно-зелёным». «Локомотив» рассчитывает, что Рассказов сможет заменить защитника Александра Сильянова, который, вероятнее всего, покинет «железнодорожников».

Напомним, 27-летний россиянин перешёл в «Крылья Советов» из «Спартака» в январе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне Рассказов провёл 19 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает правого защитника в 1,5 миллиона евро. А в контракте Рассказова прописаны отступные в размере миллиарда рублей (10,5 миллионов евро).

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что «красно-зелёные» хотят сохранить текущий состав.

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Все комментарии
rbkkwg8wje66
rbkkwg8wje66
вчера в 18:15
Продлевайте Сильянова)
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:43
Хотят ослабить свою команду?
Ну-ну...
Коля Рассказов, по-моему, нигде не заиграет, кроме как в СХЕМЕ Осинкина.
Руководству Локомотива, конечно, виднее...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:06
Кр.Советов трамплин Локо получается))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:55
Как может игрок не подошедший Спартаку подходить Локомотиву? Они что боятся за выживание? Не знал
xgfrgw762yj5
xgfrgw762yj5
вчера в 14:27
По российским меркам - дорогой игрок.
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