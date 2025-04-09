РПЛ объявила имя лучшего игрока марта

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ по итогам марта. В упорной борьбе Акинфеев обошёл нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Голкипер ЦСКА стал первым у болельщиков, Сергеев – у комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, а в голосовании экспертов РПЛ оба футболиста поделили лидерство, заработав по два голоса. В итоге приоритет был отдан результату голосования болельщиков, поэтому лучшим игроком марта признан Акинфеев. В данном месяце Игорь провёл четыре полных матча и пропустил лишь от «Акрона» (2:1).
Выбор правильный.
Выбор правильный.
Эпично звучит в контексте "проблемы" выбора кандидата между клубами из Столиц и провинции...)))
Эпично звучит в контексте "проблемы" выбора кандидата между клубами из Столиц и провинции...)))