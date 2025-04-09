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РПЛ объявила имя лучшего игрока марта

вчера, 11:18

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ по итогам марта. В упорной борьбе Акинфеев обошёл нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Голкипер ЦСКА стал первым у болельщиков, Сергеев – у комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, а в голосовании экспертов РПЛ оба футболиста поделили лидерство, заработав по два голоса. В итоге приоритет был отдан результату голосования болельщиков, поэтому лучшим игроком марта признан Акинфеев. В данном месяце Игорь провёл четыре полных матча и пропустил лишь от «Акрона» (2:1).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:27
Заслуженно, с огромным отрывом причем!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:26
В упорной борьбе... это как?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:21
У Акинфеева 1 пропущенный с пенальти, но единственный в РПЛ голевой пасс.
Выбор правильный.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:48
Сергеева опять начинают перехваливать. Одну игру сыграл и уже лучший.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 11:44
))))) Реально развеселил...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:27, ред.
Дело не в том, сколько пропускает вратарь, а в том, сколько спасает. Поэтому надо считать не количество заброшенных в его корзину мячиков, а количество спасений.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:22, ред.
В "упорной борьбе Акинфеев обогнал...")))))

Эпично звучит в контексте "проблемы" выбора кандидата между клубами из Столиц и провинции...)))
Гость
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