Флорентино Перес посетил сегодня базу «Реала»

Сегодня президент «Реала» Флорентино Перес посетил тренировочную базу мадридского клуба.
По информации источника, игроки «Реала» верят в камбэк в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу английской команды.
Для поднятия боевого духа игроков перед матчем с «канонирами» клуб подготовит специальное видео с эмоциональным зарядом. Обстановка в коллективе будет направлена на настрой игроков на камбэк.
Напоминаем, что в среду «Реал» примет «Арсенал» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
после текилы, попитой с туфли Флорентино, игрокам реала и салма покажется супер молодой. ))
речи толкать они мастера.
вот играть как следует, работать им надо
после текилы, попитой с туфли Флорентино, игрокам реала и салма покажется супер молодой. ))
речи толкать они мастера.
вот играть как следует, работать им надо
(..возможно это личное предпочтение,о вкусах не спорят...)
(..возможно это личное предпочтение,о вкусах не спорят...)
Мбаппе, Джуд и Винисиус произнесли пламенную речь о камбэке на Сантьяго Бернабеу.
сегодня на базе вместе с президентом наверно, прошел сеанс мантра по восстановления баланса команды.
а потом вышла Салма Хайек с коброй и танцевала на столе...
Мбаппе, Джуд и Винисиус произнесли пламенную речь о камбэке на Сантьяго Бернабеу.
сегодня на базе вместе с президентом наверно, прошел сеанс мантра по восстановления баланса команды.
а потом вышла Салма Хайек с коброй и танцевала на столе...