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Флорентино Перес посетил сегодня базу «Реала»

вчера, 19:30

Сегодня президент «Реала» Флорентино Перес посетил тренировочную базу мадридского клуба.

По информации источника, игроки «Реала» верят в камбэк в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу английской команды.

Для поднятия боевого духа игроков перед матчем с «канонирами» клуб подготовит специальное видео с эмоциональным зарядом. Обстановка в коллективе будет направлена на настрой игроков на камбэк.

Напоминаем, что в среду «Реал» примет «Арсенал» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:16
Хайек супер!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:09


после текилы, попитой с туфли Флорентино, игрокам реала и салма покажется супер молодой. ))
речи толкать они мастера.
вот играть как следует, работать им надо
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:51
Пока в СМИ новости о том, как пламенную речь толкают игроки Реала, Перес пришёл на базу...а Арсенал молчит, готовится...Я лично думаю, Артета не упустит такой шанс пройти дальше. Они напряжены до каждой клетки...Сам я уверен Арсенал пройдёт дальше.
Dauletbek
Dauletbek ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:46
Салма Хайек супер!
shur
shur ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 20:36
...Хала Мадрид! (...Я с трудом, но верю,всё таки у меня возраст противный,пенсионный...!)
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:34
...боюсь, что для камбэка кого то помоложе на столе то.....!!!
(..возможно это личное предпочтение,о вкусах не спорят...)
RM_35
RM_35
вчера в 20:20, ред.
ну Реал должен вспомнить прошлый сезон, сезон 2022 года, вспомнить, как делать камбэки!!! хотя с 0-3 будет очень тяжело, ну надо верить в команду до последнего!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:42, ред.
говорят, после матча с Арсеналом в раздевалке
Мбаппе, Джуд и Винисиус произнесли пламенную речь о камбэке на Сантьяго Бернабеу.
сегодня на базе вместе с президентом наверно, прошел сеанс мантра по восстановления баланса команды.
а потом вышла Салма Хайек с коброй и танцевала на столе...
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