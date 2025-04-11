Флорентино Перес посетил сегодня базу «Реала»

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вчера, 19:30

Сегодня президент «Реала» посетил тренировочную базу мадридского клуба.

По информации источника, игроки «Реала» верят в камбэк в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу английской команды.

Для поднятия боевого духа игроков перед матчем с «канонирами» клуб подготовит специальное видео с эмоциональным зарядом. Обстановка в коллективе будет направлена на настрой игроков на камбэк.

Напоминаем, что в среду «Реал» примет «Арсенал» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.