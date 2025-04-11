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Тотти встретил Мостового, Аршавин — Овечкина. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 13:06
Аршавин и Овечкин / Мостовой и Тотти
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:01
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shur
shur
сегодня в 13:28
...бедный Пеллегра,ему всего то 24-е, а вот подруге,мама дорогая?!
Тут не в футбол играть, а только ослеживать, куда пошла и с кем
пошла...!!!
shur
shur
сегодня в 13:22
...помните фильм "Голова профессора Доуля"....?!?!?!
Гость
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