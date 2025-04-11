Тотти встретил Мостового, Аршавин — Овечкина. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Серхио Агуэро — счастливый отец.
Легенда валлийского футбола Гарет Бэйл похвастался фигурой.
Маркос Льоренте может посоперничать с бывшим футболистом «Реала» в этом плане.
Ламин Ямаль удивил всех — надел розовый свитер.
Эрик Кантона встретился с сэром Алексом Фергюсоном.
У Тео Эрнандеса родилась дочь. Любопытно, что сын француза также появился на свет 7 апреля.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд решил освоить скейт.
А вы бы доверились Павлу Мамаеву в такой ситуации?
Девушка дня. Каролина — спутница форварда «Торино» Пьетро Пеллегри.
Леонид Слуцкий побывал в горах в Чжанцзяцзе — именно этими пейзажами вдохновлялся Джеймс Кэмерон, когда снимал «Аватар».
Радамель Фалькао приехал с семьей во Флоренцию.
Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори сфотографировался с певицей Дуа Липой. Она посетила матч канониров с «Реалом».
Дочери Донни ван де Бека исполнилось уже 3 года. Девочка также приходится внучкой легендарному Деннису Бергкампу.
Пепе на пенсии пробует себя в велоспорте.
А Давид Сильва учится играть в падел.
Бывший футболист «Реала» Хесе улетел отдыхать на Бали.
Стиляга дня. Форвард «Фиорентины» Моизе Кин.
Пауло Дибала тоже отличился в плане модного разговора.
Фантазиста, великолепная десятка, которая подняла на уши всю Европу и Франческо Тотти.
С легендой «Ромы» также сфотографировался и Антон Шунин.
Фёдору Чалову исполнилось 27 лет.
Андрей Аршавин слетал в Вашингтон, чтобы пообщаться с Александром Овечкиным.
Хороших выходных, друзья! Следите за здоровьем, но без фанатизма! Массимо Каррера, например, полюбил криокамеру.
Тут не в футбол играть, а только ослеживать, куда пошла и с кем
пошла...!!!
Тут не в футбол играть, а только ослеживать, куда пошла и с кем
пошла...!!!