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Джон Оби Микел рассказал о драках в «Челси»

вчера, 21:22

Экс-игрок «Челси» Джон Оби Микел рассказал о драках в команде.

Настоящие драки порой случались на тренировках. Помню, как Баллак подрался с Саломоном Калу. Саломон был очень тихим и приятным парнем, но Михаэль, наверное, что-то ему сделал. Тот пришел в ярость.

Неизвестно, что именно произошло, но Баллак наверняка сделал что-то, что взбесило Саломона. Началась настоящая драка. Их пришлось разнимать, оттаскивать друг от друга.

Драк было очень много. Помню одну с участием Таля Бен Хаима и Андрея Шевченко. По-моему, Бен Хаим улетел в настоящий нокаут.

Шевченко был одним из тех, кто никогда ничего не говорил. От него ни слова не было слышно. А это просто показывает его боевой дух.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:32
Интересно)) Кажется, они же когда-то за сборную Германии вместе играли?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:25
Баллак был из тех, кто обладал лидерскими качествами и характером. Потасовки на тренировках случаются у многих.
А касаемо того, что Шевченко вырубил Бен Хаима, это не удивительно, еврей, который вообще как то оказался в Челси (на один годик) всегда гнусно поступал в своих предыдущих клубах. Поэтому его уже через год прогнали из Челси.
Обычный и типичный еврей в общем, интригант.
112910415
112910415
сегодня в 06:51, ред.
пенсионеры - люди нервные ! )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:17
Ну на тренировках карточки и дисквалификации не раздают, поэтому это конечно не худший вариант если по обоюдному согласию, однако конечно существуют и более экологичные способы выразить свою злость и недовольство
протон
протон ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:55
Подольски вообще Баллаку такую пощёчину влепил, аж зашатался Баллак))
протон
протон ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:53
Помню как Аршавин его проучил...А еще Подольски)))
Comentarios
Comentarios ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:29
Эвребе подался в монахи после этого матча
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:25, ред.
Баллак...
Вспомнил матч Челси -Барселона, когда он чуть было не ударил лысого рефери за не назначенное пенальти , за очевидную игру рукой
протон
протон
вчера в 22:16
Баллак конфликтный был игрок вечно с жёлтыми карточками и повсюду подводил команду хоть и был капитаном. Баллак останется в истории немецкого футбола как человек, который, так и не смог привести национальную команду на вершину. Баллак очень грязный игрок. В пф чм2006 против Гаттузо пошел локтями и нехило приложил, а сам повалился корчиться как Бускец. А потом еще в игре Кевин-Принс Боатенг пострадал от удара Баллака.
В общем Баллак никогда не славился примерным поведением на поле. Симуляции, удары соперника, давление на судей, валяться полтора часа после того как его пальчиком тронут.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:39, ред.
Бойцовский клуб пенсионеров))
Только Оби забыл первое правило бойцовского клуба))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:37
Все случается и драки тоже на эмоциях.
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