Джон Оби Микел рассказал о драках в «Челси»

Экс-игрок «Челси» рассказал о драках в команде.

Настоящие драки порой случались на тренировках. Помню, как Баллак подрался с Саломоном Калу. Саломон был очень тихим и приятным парнем, но Михаэль, наверное, что-то ему сделал. Тот пришел в ярость.

Неизвестно, что именно произошло, но Баллак наверняка сделал что-то, что взбесило Саломона. Началась настоящая драка. Их пришлось разнимать, оттаскивать друг от друга.

Драк было очень много. Помню одну с участием Таля Бен Хаима и Андрея Шевченко. По-моему, Бен Хаим улетел в настоящий нокаут.

Шевченко был одним из тех, кто никогда ничего не говорил. От него ни слова не было слышно. А это просто показывает его боевой дух.