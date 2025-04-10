Джон Оби Микел рассказал о драках в «Челси»

Экс-игрок «Челси» Джон Оби Микел рассказал о драках в команде.
Настоящие драки порой случались на тренировках. Помню, как Баллак подрался с Саломоном Калу. Саломон был очень тихим и приятным парнем, но Михаэль, наверное, что-то ему сделал. Тот пришел в ярость.
Неизвестно, что именно произошло, но Баллак наверняка сделал что-то, что взбесило Саломона. Началась настоящая драка. Их пришлось разнимать, оттаскивать друг от друга.
Драк было очень много. Помню одну с участием Таля Бен Хаима и Андрея Шевченко. По-моему, Бен Хаим улетел в настоящий нокаут.
Шевченко был одним из тех, кто никогда ничего не говорил. От него ни слова не было слышно. А это просто показывает его боевой дух.
В общем Баллак никогда не славился примерным поведением на поле. Симуляции, удары соперника, давление на судей, валяться полтора часа после того как его пальчиком тронут.
В общем Баллак никогда не славился примерным поведением на поле. Симуляции, удары соперника, давление на судей, валяться полтора часа после того как его пальчиком тронут.