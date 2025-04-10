Антони: «Вещь, которой я научился в фавелах, – это смирение»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» , выступающий за «Бетис» в рамках аренды, рассказал, чему его научила жизнь в фавелах.

В фавелах видно всё – и хорошее, и плохое. Очень важно иметь опору, семью, сконцентрироваться на этом и быть ближе к Богу.

Я очень благодарен своей семье за обучение и воспитание, поскольку растить ребенка в фавелах сложно. Бывают очень непростые времена, но также и моменты, которые меня многому научили.

Еще одна вещь, которой я научился в фавелах, – это смирение. Все должны относиться друг к другу одинаково, нет различий. Это то, что я понял.