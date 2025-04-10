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Антони: «Вещь, которой я научился в фавелах, – это смирение»

вчера, 17:56

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони, выступающий за «Бетис» в рамках аренды, рассказал, чему его научила жизнь в фавелах.

В фавелах видно всё – и хорошее, и плохое. Очень важно иметь опору, семью, сконцентрироваться на этом и быть ближе к Богу.

Я очень благодарен своей семье за обучение и воспитание, поскольку растить ребенка в фавелах сложно. Бывают очень непростые времена, но также и моменты, которые меня многому научили.

Еще одна вещь, которой я научился в фавелах, – это смирение. Все должны относиться друг к другу одинаково, нет различий. Это то, что я понял.

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Бетис  Антони
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:52
ну очень своеобразный взгляд
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:50, ред.
Аминь, все равны перед Богом и перед смертью
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:43
Фавелы и смирение как то не вяжется. Вот слова его про Бога и смирение было бы в тему.
Futurista
Futurista
вчера в 18:33
Чушпан из фавел...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:31
"Вещь, которой я научился в фавелах, – это смирение" -Он , что слезу хочет выдавить?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:30
Скромность рождает мудрость...
Гость
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