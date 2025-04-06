Дуарте и Медина не сыграют с «Ростовом»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте и полузащитник «красно-белых» Хесус Медина пропустят игру 23-го тура РПЛ против «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Дуарте и Медина остались в Москве — восстанавливаются после повреждений.
Данный матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени. «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» находится на 7-й позиции.
Ранее сообщалось, что «красно-белые» определились с будущим полузащитника Антона Зиньковского.
Такие не основанные на фактах утверждения, которые имеют привязку к компетентности автора относительно чего-то футбольного, подпадают под провокацию или клевету, поэтому, к сожалению, пришлось удалять и выдавать бан.
Просьба с такими словами быть осторожнее, хотя бы не писать так будто Вы точно знаете что кто-то видел или не видел.
Такие не основанные на фактах утверждения, которые имеют привязку к компетентности автора относительно чего-то футбольного, подпадают под провокацию или клевету, поэтому, к сожалению, пришлось удалять и выдавать бан.
Просьба с такими словами быть осторожнее, хотя бы не писать так будто Вы точно знаете что кто-то видел или не видел.
Все спартаковские знают, то сыграет Абена
Все спартаковские знают, то сыграет Абена