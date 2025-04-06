Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Дуарте и Медина не сыграют с «Ростовом»

вчера, 15:38
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте и полузащитник «красно-белых» Хесус Медина пропустят игру 23-го тура РПЛ против «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Дуарте и Медина остались в Москве — восстанавливаются после повреждений.

Данный матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени. «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» находится на 7-й позиции.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» определились с будущим полузащитника Антона Зиньковского.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тедеев: «Ещё с игры с „Ростовом“ нас захватила эпидемия»
Вчера, 01:01
Полузащитник «Спартака» Медина рискует не сыграть против «Ростова»
03 апреля
Представитель Джикии: «Георгий сможет принять участие в следующем матче»
02 апреля
Участие Майга в матче против «Оренбурга» под вопросом
02 апреля
Игнатов близок к возвращению в общую группу «Спартака»
02 апреля
Глушенков и Нино избежали серьёзных травм в матче с «Рубином»
31 марта
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 17:34
А еще и Бабич не поможет, но Спартаку нужна только победа!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:48
Здравствуйте. Критиковать авторов можно, если без оскорблений. В данном случае оскорбления не было (потому бан не на неделю, а на три дня), но была клевета в адрес автора в виде уверенного утверждения, что он не смотрел ни одного матча клуба - "Видно что автор не видел ни одного матча ЦСКА."

Такие не основанные на фактах утверждения, которые имеют привязку к компетентности автора относительно чего-то футбольного, подпадают под провокацию или клевету, поэтому, к сожалению, пришлось удалять и выдавать бан.

Просьба с такими словами быть осторожнее, хотя бы не писать так будто Вы точно знаете что кто-то видел или не видел.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:46, ред.
Очень и очень жаль
Все спартаковские знают, то сыграет Абена
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:46, ред.
Ну что, Чернов или Абена? Попал Спартак конечно, думаю на этом месте можно подытожить что борьба за титул окончена. Печально и горько об этом говорить но нет у нас гандикапа на такие потери как Дуарте и Бабич в одной игре с вполне себе атакующим Ростовом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 