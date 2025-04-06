Дуарте и Медина не сыграют с «Ростовом»

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вчера, 15:38

Защитник «Спартака» и полузащитник «красно-белых» пропустят игру 23-го тура РПЛ против «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Дуарте и Медина остались в Москве — восстанавливаются после повреждений.

Данный матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени. «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ , а «Ростов» находится на 7-й позиции.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» определились с будущим полузащитника Антона Зиньковского.