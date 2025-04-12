Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Рияд»

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вчера, 23:11

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Рияд» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:1).

На 45+2-й минуте нападающий «Эр-Рияда» Файз Селемани вывел гостей вперёд. На 56-й минуте Криштиану Роналду сравнял счёт. На 64-й минуте Роналду оформил дубль и принёс своей команде волевую победу. На 90+4-й минуте защитник гостей Ахмад Асири получил красную карточку.

После этой игры «Аль-Наср» идет на 3-м месте (57 очков), «Аль-Рияд» располагается на 9-й строчке (34 балла).