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Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Рияд»

вчера, 23:11
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Рияд (Эр-Рияд)Аль-РиядМатч завершен

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Рияд» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:1).

На 45+2-й минуте нападающий «Эр-Рияда» Файз Селемани вывел гостей вперёд. На 56-й минуте Криштиану Роналду сравнял счёт. На 64-й минуте Роналду оформил дубль и принёс своей команде волевую победу. На 90+4-й минуте защитник гостей Ахмад Асири получил красную карточку.

После этой игры «Аль-Наср» идет на 3-м месте (57 очков), «Аль-Рияд» располагается на 9-й строчке (34 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ БиллиБоб (раскрыть)
сегодня в 12:27
А ты уверен в своих рассуждениях? Эредивизие тоже сейчас не очень.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ БиллиБоб (раскрыть)
сегодня в 11:29
Не забывайте про возраст футболиста...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 11:28
Многовато ещё до тысячи. Боюсь, что не осилит. Желаю удачи. Выдающийся футболист.
112910415
112910415
сегодня в 10:16
... а Васька слушает, да ест ...
shur
shur ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:58
...С языка снял, Бро....! Только я подумал об прошедшей эфории по Рекорду Сани Овечкина, весь мир и люди,любищие следить за достижениями спортсменов следили с упоением за этим событием! Так пусть нас и Рон 1000-ю порадует!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 08:57
Я не желаю зла никому. Пусть Криштиану забьёт тысячу, даже две - только порадуюсь, что такое кому-то удалось.
Может потому, что не поклонник Барселоны. 🤔
Просто среди этих двух игроков больше на поле глаз радует аргентинец. Всё же мы любим красоту в футболе, а португалец хоть и забивает много и действительно оказывает влияние на игру своих команд, для просмотра не столь интересен. Дриблинг, нестандартные решения - это нравится.
При этом отдаю должное Криштиану как человеку, который сделал себя сам. В упорстве и желании добиться своей цели ему равных нет, и, наверное, не было в истории футбола.

И есть ещё один момент, который в моих глазах всецело за португальцем. Татуировки. Не перевариваю их вот прям совсем. Добровольная порча своего тела. И здесь Роналду респект.

И соперничество. Действительно великое. Думаю, в ближайшее время мы не увидим такого больше. А может быть и никогда не увидим.
Маг_тм
Маг_тм ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 08:45
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    сегодня в 07:06, ред.
    Райс и Криштиану забили по дублю на неделе. Но какова же разница этих дублей. Райс вмиг стал всеобщим любимчиком в мире футбола, а голы Криштиану вряд ли даже все его поклонники заметили.

    Желаю португальцу побыстрее забить тысячу и действительно успокоиться. Когда цель превращается в навязчивую идею, то ничего хорошего из этого не получается. Пусть уже поскорее начнёт наслаждаться жизнью, а не гробить себя из-за каких-то эфемерных рекордов.
    Capral
    Capral ответ БиллиБоб (раскрыть)
    сегодня в 01:13
    А ценность голов в МЛС намного выше? В одном только Майами, общий возраст трех престарелых звёзд больше СТА лет.
    Agamaga______05
    Agamaga______05 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Я не могу сказать на сколько он футбол, но вот точно в футбольной иерархии он выше не станет. Ценность голов ближе к нулю. Хотя мне он больше нравится, чем нынешние Винисиусы, Мбаппе, Холанды, Кейны и т.д.
    БиллиБоб
    БиллиБоб ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Самая сильная лига Азии даже до уровня чемпионата Нидерландов не дотянет, так что и ценность голов там соответствующая.
    протон
    протон
    сегодня в 00:00
    Второй гол просто красотища. В 40 лет и такие мячи кладет. Машина. в самой конкурентной и сильной лиге Азии
    Величайший футболист Роналду это и есть футбол. В конце этого сезона до 1000 останется около 60 голов приблизительно два с половиной сезона, учитывая что Роналду собирается продлевать контракт, скорее всего он достигнет тысячи голов за карьеру.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 23:49
    покоя не будет. он ведь машина с вечным движком))
    после футбола киностудия, будет как шахерезада, показывает свои 1000 и одну
    протон
    протон
    вчера в 23:44
    Капрал у них глубокая ночь, немного нужно нам подождать, придет еще... А КР молодец , легенда однозначно, мотивированная машина.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 23:40
    Года два Рону еще пахать))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:40
    Да хочется чтобы у людей нерЬвы успокоились))) А то вон как бросаются на защиту)))
    Per4ick
    Per4ick ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 23:38
    67 голов осталось до 1000
    Futurista
    Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 23:36, ред.
    Куда ещё быстрее?)... дуплится в каждом матче уже...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 23:33
    Сколько там Рону до тыщи осталось? Надо чтобы быстрее забил и на покой))))
    Futurista
    Futurista ответ Виталий Колесников (раскрыть)
    вчера в 23:31, ред.
    Ну куда ты по копаному?)...разберись сначала...не видишь люди шутят)...
    Capral
    Capral
    вчера в 23:29, ред.
      Виталий Колесников
      Виталий Колесников ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 23:27
        Futurista
        Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 23:19
        Да норм))...если карикатуру рисовать то по полной)...
        в пустые с метра дважды замкнул из оффсайда с пенальти рукой...
        sihafazatron
        sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
        вчера в 23:17
        Точняк!!! Спасибо за подсказку)) можно ещё добавить, что рукой забил, но это уже лишнее))
        Futurista
        Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
        вчера в 23:15, ред.
        забыл еще что с пенальти))...
        в пустые с метра дважды замкнул из оффсайда с пенальти...
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 23:13, ред.
        Да все понятно, в пустые с метра дважды замкнул из оффсайда)))
        Гость
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