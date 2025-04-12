Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Рияд»

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Рияд» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:1).
На 45+2-й минуте нападающий «Эр-Рияда» Файз Селемани вывел гостей вперёд. На 56-й минуте Криштиану Роналду сравнял счёт. На 64-й минуте Роналду оформил дубль и принёс своей команде волевую победу. На 90+4-й минуте защитник гостей Ахмад Асири получил красную карточку.
После этой игры «Аль-Наср» идет на 3-м месте (57 очков), «Аль-Рияд» располагается на 9-й строчке (34 балла).
Может потому, что не поклонник Барселоны. 🤔
Просто среди этих двух игроков больше на поле глаз радует аргентинец. Всё же мы любим красоту в футболе, а португалец хоть и забивает много и действительно оказывает влияние на игру своих команд, для просмотра не столь интересен. Дриблинг, нестандартные решения - это нравится.
При этом отдаю должное Криштиану как человеку, который сделал себя сам. В упорстве и желании добиться своей цели ему равных нет, и, наверное, не было в истории футбола.
И есть ещё один момент, который в моих глазах всецело за португальцем. Татуировки. Не перевариваю их вот прям совсем. Добровольная порча своего тела. И здесь Роналду респект.
И соперничество. Действительно великое. Думаю, в ближайшее время мы не увидим такого больше. А может быть и никогда не увидим.
Может потому, что не поклонник Барселоны. 🤔
Просто среди этих двух игроков больше на поле глаз радует аргентинец. Всё же мы любим красоту в футболе, а португалец хоть и забивает много и действительно оказывает влияние на игру своих команд, для просмотра не столь интересен. Дриблинг, нестандартные решения - это нравится.
При этом отдаю должное Криштиану как человеку, который сделал себя сам. В упорстве и желании добиться своей цели ему равных нет, и, наверное, не было в истории футбола.
И есть ещё один момент, который в моих глазах всецело за португальцем. Татуировки. Не перевариваю их вот прям совсем. Добровольная порча своего тела. И здесь Роналду респект.
И соперничество. Действительно великое. Думаю, в ближайшее время мы не увидим такого больше. А может быть и никогда не увидим.
Желаю португальцу побыстрее забить тысячу и действительно успокоиться. Когда цель превращается в навязчивую идею, то ничего хорошего из этого не получается. Пусть уже поскорее начнёт наслаждаться жизнью, а не гробить себя из-за каких-то эфемерных рекордов.
Желаю португальцу побыстрее забить тысячу и действительно успокоиться. Когда цель превращается в навязчивую идею, то ничего хорошего из этого не получается. Пусть уже поскорее начнёт наслаждаться жизнью, а не гробить себя из-за каких-то эфемерных рекордов.
Величайший футболист Роналду это и есть футбол. В конце этого сезона до 1000 останется около 60 голов приблизительно два с половиной сезона, учитывая что Роналду собирается продлевать контракт, скорее всего он достигнет тысячи голов за карьеру.
Величайший футболист Роналду это и есть футбол. В конце этого сезона до 1000 останется около 60 голов приблизительно два с половиной сезона, учитывая что Роналду собирается продлевать контракт, скорее всего он достигнет тысячи голов за карьеру.
после футбола киностудия, будет как шахерезада, показывает свои 1000 и одну
после футбола киностудия, будет как шахерезада, показывает свои 1000 и одну
Клиент ждёт.
Клиент ждёт.
в пустые с метра дважды замкнул из оффсайда с пенальти рукой...
в пустые с метра дважды замкнул из оффсайда с пенальти рукой...
в пустые с метра дважды замкнул из оффсайда с пенальти...
в пустые с метра дважды замкнул из оффсайда с пенальти...