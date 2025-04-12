Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2024/2025

«Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией»

вчера, 21:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью в матче 29-го тура Бундеслиги (2:2).

На 48-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Максимилиан Байер. На 65-й минуте полузащитник хозяев Рафаэл Геррейру восстановил равновесие. Через четыре минуты голом отметился вингер «Баварии» Серж Гнабри. На 75-й минуте защитник «шмелей» Вальдемар Антон сравнял счёт.

После этой игры «Бавария» идет на первом месте (69 очков), «Боруссия» Дортмунд располагается на 8-й строчке (42 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Арсенал» упустил победу над «Брентфордом»
Вчера, 21:25
«Интер» одержал победу над «Кальяри»
Вчера, 20:57
«Монако» разгромило «Марсель»
Вчера, 19:57
«Торпедо» уступило «Чайке» в игре Первой лиги
Вчера, 19:53
«Ноттингем» дома проиграл «Эвертону»
Вчера, 18:55
«Рубин» одолел «Локомотив» в поединке РПЛ
Вчера, 18:54
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:53, ред.
Матч показательный. Показательный в плане нынешнего уровня именно Баварии. Боруссия и так понятно, что сейчас на дне в игровом плане. А вот Бавария в данный момент находится на уровне перестроения. Новый тренер со своими новыми идеями пытается сделать из привычно силовой немецкой команды, более техничную. Из классического вертикального футбола Компани пытается сделать поперечный, с быстрым и коротким пасом. Где-то это приносит результат, где-то идёт во вред команде, но это только первый сезон. За несколько месяцев такую глобальную смену тактики идеально воплотить невозможно. Мне хоть больше импонирует старая, классическая Бавария, с силовым, быстрым и вертикальным футболом, но нужно отдать должное Компани, у него получается воплощать свои идеи на практике, конечно не без проблем и не так быстро как кому-то хотелось бы, но всё же. Команда сейчас находится в переходной фазе от одного стиля к другому, а отсюда и подобные результаты. Пока что это не единый механизм, поэтому и игра не всегда получается.

Вопрос в другом, хватит ли у Компани сил и тренерского мастерства довести свою работу до конца, слепить команду, которая будет давать нужный результат, которая полностью впитает в себя новый стиль и тактику, которая сможет понять тренера, поверить ему, и беспрекословно подчиниться...
112910415
112910415
сегодня в 09:46
Бавария продолжает представать в нелучшем виде
Олег1980
Олег1980 ответ Agamaga______05 (раскрыть)
сегодня в 05:56
    Agamaga______05
    Agamaga______05
    сегодня в 00:30
    В первом тайме будто играли Шинник - Динамо Брянск.
    Не удивлён почему Боруссия влетела Барселоне, а Бавария уступила Интеру. Футбол, который показывает немецкие клубы, крайне скучный, медленный.
    В ЛЧ им ловить нечего.
    В полуфинале их не будет! И это хорошо!
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 22:47, ред.
    Порой для победы недостаточно круговерти, которую устраивает любая команда, а сегодня "Бавария", в середине поля и у ворот соперника. А вот что нужно, не скажет никто, в том числе и я. А все наши умные мысли и разговоры по этому поводу - ничто. Пустое.
    Comentarios
    Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 22:14
    Сбой системы )
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:04
    Баварии не везет.
    то с Интером, то с Боруссией.
    убойные моменты, но нет побед.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:46
    Что то Боруссия не тянет в этом сезоне...
    Capral
    Capral ответ salleeh (раскрыть)
    вчера в 21:45
    Привет, Салех!!!
    А я ничего особенного от Баварии и не ждал. Как можно играть, если вся ЦЗ в лазарете. Кейн снова не забил, Мусиалы нет. Хорошо хоть Байер своими ничейками помогает... Не представляю, что будет в Милане.
    Vilar
    Vilar
    вчера в 21:44
    Бавария упустила победу, потому что Дортмунд не хотел проигрывать.
    salleeh
    salleeh
    вчера в 21:33
    Сыграй сегодня Боруссия посмелее, можно было и выиграть. С такой игрой Баварии делать нечего в ЛЧ, очень много брака.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 21:32
    А Интер победил, ждем ЛЧ ответку.
    Remarque
    Remarque
    вчера в 21:30
    Игра по сути началась только после гола Дортмунда. Байер издевательски головой направил мяч вратарю Баварии в очко. А убогого защитничка Кима комментаторы нахваливали весь первый тайм.
    Дальше вышел Гнабри и казалось перевернул игру. Но до голов Баварии, как по мне, нужно было удалять австрияка Лаймера, который по-хамски умышленно наступил в ахилл Байеру.
    Дортмунд моллдец, увезли ничейку с Мюнхена.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:27
    Весело получилось!))) особенно второй тайм команды имели достаточно моментов))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     