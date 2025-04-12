«Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией»

«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью в матче 29-го тура Бундеслиги (2:2).
На 48-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Максимилиан Байер. На 65-й минуте полузащитник хозяев Рафаэл Геррейру восстановил равновесие. Через четыре минуты голом отметился вингер «Баварии» Серж Гнабри. На 75-й минуте защитник «шмелей» Вальдемар Антон сравнял счёт.
После этой игры «Бавария» идет на первом месте (69 очков), «Боруссия» Дортмунд располагается на 8-й строчке (42 балла).
Дальше вышел Гнабри и казалось перевернул игру. Но до голов Баварии, как по мне, нужно было удалять австрияка Лаймера, который по-хамски умышленно наступил в ахилл Байеру.
Дортмунд моллдец, увезли ничейку с Мюнхена.
Дальше вышел Гнабри и казалось перевернул игру. Но до голов Баварии, как по мне, нужно было удалять австрияка Лаймера, который по-хамски умышленно наступил в ахилл Байеру.
Дортмунд моллдец, увезли ничейку с Мюнхена.