«Бавария» сыграла вничью с дортмундской «Боруссией»

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вчера, 21:25

«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью в матче 29-го тура Бундеслиги (2:2).

На 48-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Максимилиан Байер. На 65-й минуте полузащитник хозяев Рафаэл Геррейру восстановил равновесие. Через четыре минуты голом отметился вингер «Баварии» Серж Гнабри. На 75-й минуте защитник «шмелей» Вальдемар Антон сравнял счёт.

После этой игры «Бавария» идет на первом месте (69 очков), «Боруссия» Дортмунд располагается на 8-й строчке (42 балла).