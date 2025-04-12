«Интер» одержал победу над «Кальяри»

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вчера, 20:57

«Интер» обыграл «Кальяри» (3:1) в матче 32-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 13-й минуте забил нападающий «Интера» Марко Арнаутович. На 26-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланского клуба. На 48-й минуте нападающий «Кальяри» Роберто Пикколи сократил отставание в счёте. На 55-й минуте Ян Биссек отправил третий гол в ворота гостей.

«Интер» идёт на 1-м месте (71 очко), «Кальяри» занимает 15-е место (30 очков).