Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Интер» одержал победу над «Кальяри»

вчера, 20:57
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Интер» обыграл «Кальяри» (3:1) в матче 32-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 13-й минуте забил нападающий «Интера» Марко Арнаутович. На 26-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланского клуба. На 48-й минуте нападающий «Кальяри» Роберто Пикколи сократил отставание в счёте. На 55-й минуте Ян Биссек отправил третий гол в ворота гостей.

«Интер» идёт на 1-м месте (71 очко), «Кальяри» занимает 15-е место (30 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Монако» разгромило «Марсель»
Вчера, 19:57
«Торпедо» уступило «Чайке» в игре Первой лиги
Вчера, 19:53
«Ноттингем» дома проиграл «Эвертону»
Вчера, 18:55
«Рубин» одолел «Локомотив» в поединке РПЛ
Вчера, 18:54
«Байер» сыграл вничью против «Униона»
Вчера, 18:26
«Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России
Вчера, 16:30
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 08:38
С победой Интер.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:25
Интер чемпион или Конте?
У Индзаги есть заманчивое предложение взять и ЛЧ, почему бы нет..
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 21:18
с победой))
хорошо, что играл Арнаутович, а не Тареми.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 21:00
Поздравляю болельщиков Интернационале с победой!
Скудетто надеюсь уже не упустят!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 