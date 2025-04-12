«Монако» разгромило «Марсель»

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вчера, 19:57

«Монако» одержало победу над «Марселем» (3:0) в матче 29-го тура Лиги 1.

На 34-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Монако» Такуми Минамино. На 59-й минуте Брель Эмболо удвоил преимущество монегасков. На 80-й минуте Денис Закариа реализовал пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл всю игру на скамейке запасных.

«Монако» идёт на 2-м месте (53 очка), «Марсель» занимает 3-е место (52 очка).