«Монако» разгромило «Марсель»

«Монако» одержало победу над «Марселем» (3:0) в матче 29-го тура Лиги 1.
На 34-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Монако» Такуми Минамино. На 59-й минуте Брель Эмболо удвоил преимущество монегасков. На 80-й минуте Денис Закариа реализовал пенальти.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл всю игру на скамейке запасных.
«Монако» идёт на 2-м месте (53 очка), «Марсель» занимает 3-е место (52 очка).
худший сезон Головина. только 3 гола, и ни одного голевых асс.
а говорил что из Монако готов перейти только в суперклуб.
сошлись на Реале, Барселоне, МС и Баварии.
за год цель стала выглядеть недостижимой. ладно, Монако хорош.
вот Марсель совсем лихорадит.
ужасная игра в обороне, бездарная игра в атаке и 4-е поражение в пяти турах.
и проиграли второе место.
а Де Дзерби думает о Милане. игроки объявили тренеру бойкот.
и стоило уходить из Брайтона ради этого?
худший сезон Головина. только 3 гола, и ни одного голевых асс.
а говорил что из Монако готов перейти только в суперклуб.
сошлись на Реале, Барселоне, МС и Баварии.
за год цель стала выглядеть недостижимой. ладно, Монако хорош.
вот Марсель совсем лихорадит.
ужасная игра в обороне, бездарная игра в атаке и 4-е поражение в пяти турах.
и проиграли второе место.
а Де Дзерби думает о Милане. игроки объявили тренеру бойкот.
и стоило уходить из Брайтона ради этого?