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«Монако» разгромило «Марсель»

вчера, 19:57
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Монако» одержало победу над «Марселем» (3:0) в матче 29-го тура Лиги 1.

На 34-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Монако» Такуми Минамино. На 59-й минуте Брель Эмболо удвоил преимущество монегасков. На 80-й минуте Денис Закариа реализовал пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл всю игру на скамейке запасных.

«Монако» идёт на 2-м месте (53 очка), «Марсель» занимает 3-е место (52 очка).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 09:54
Речь, наверное, шла о княжестве, а не клубе 🤣
протон
протон ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:50
А говорили, что он сейчас стабилен и без травм. Уже 200й матч играет без травм. Ну как тут не скажешь, что не хрустальный?
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:42
Прямой конкурент... Матч был за 6 очков.... С победой Монако.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:23
недавно получил травму, пару матчей пропустил.
худший сезон Головина. только 3 гола, и ни одного голевых асс.
а говорил что из Монако готов перейти только в суперклуб.
сошлись на Реале, Барселоне, МС и Баварии.
за год цель стала выглядеть недостижимой. ладно, Монако хорош.
вот Марсель совсем лихорадит.
ужасная игра в обороне, бездарная игра в атаке и 4-е поражение в пяти турах.
и проиграли второе место.
а Де Дзерби думает о Милане. игроки объявили тренеру бойкот.
и стоило уходить из Брайтона ради этого?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:19, ред.
Мне кажется названия футбольных клубов не склоняются по родам, но Монако такое непонятное "оно" что можно. Впрочем не в этот раз.
протон
протон
вчера в 20:07
"Александр Головин провел всю игру на скамейке запасных". Почему? Травмирован?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:00
С победой Монако!)) в лч должны быть
Гость
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