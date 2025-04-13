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«Химки» уступили «Крыльям Советов»

вчера, 21:25
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Химки» потерпели поражение от «Крыльев Советов» в матче 24-го тура РПЛ (1:3).

На 14-й минуте подмосковная команда открыла счёт — забитым мячом отличился Антон Заболотный. На 54-й самарцы отыгрались усилиями Кирилла Печенина. Второй гол в составе гостей провёл Иван Сергеев на 75-й, этот мяч стал для него особенным. Ещё один гол записал на свой счёт Игорь Дмитриев на 90+4-й.

«Химки» занимают 12-е место в чемпионате России (23 очка). КС идут 11-ми (26 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:23
у Химок всё плохо
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 05:20


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memphis
memphis ответ shur (раскрыть)
сегодня в 03:50
Спасибо за теплые слова, но пиво у нас не в банках, а в бутылке
протон
протон
сегодня в 00:15
Работа над ошибками в перерыве дала свои плоды, во втором тайме Крылья были уже командой-победительницей, с нужной и важной победой, Самара!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:00
Крылья видать чёто наХимичили...)
shur
shur ответ матос (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
...у меня мама (покойная) из Куйбышева,люблю когда Крылья выигрывают и футбол хороший показывают, и пиво жигулёвкое(родное) с пеночкой из баночки,да с воблочкой волжской!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:24
Иш ты как Крылья разбушевались !
ABir
ABir
вчера в 22:54
Очень своевременная и нужная гостевая волевая победа КС.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:38
Крылья набрали ход под конец сезона чтобы обезопасить пятую точку от стыков
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:20
Единственный, кого по-настоящему жаль, так это голкипер Кокарев.
Не заслуживал он ТАКОГО.
Совсем не заслуживал...
Vilar
Vilar
вчера в 21:42
Химки уверенно топают в пердив.
nubom
nubom
вчера в 21:40
Поздравляю самарцев с классной победой. При пустых трибунах Сергеев даже праздновать свой рекорд побрезговал…
матос
матос
вчера в 21:40
Самару с победой. Неплохой футбольный день для Самарской губернии получился , и КС и Тольяттинский Акрон одержали победы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:37
Крылья Советов! с победой)))
я из Химок
я из Химок
вчера в 21:30
В первом тайме играли, во втором яй. а пинали. Взяли и слили игру!
1viking17
1viking17
вчера в 21:27
Крылья с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!
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