«Химки» уступили «Крыльям Советов»

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вчера, 21:25

«Химки» потерпели поражение от «Крыльев Советов» в матче 24-го тура РПЛ (1:3).

На 14-й минуте подмосковная команда открыла счёт — забитым мячом отличился Антон Заболотный. На 54-й самарцы отыгрались усилиями Кирилла Печенина. Второй гол в составе гостей провёл Иван Сергеев на 75-й, этот мяч стал для него особенным. Ещё один гол записал на свой счёт Игорь Дмитриев на 90+4-й.