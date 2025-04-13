«Химки» уступили «Крыльям Советов»

«Химки» потерпели поражение от «Крыльев Советов» в матче 24-го тура РПЛ (1:3).
На 14-й минуте подмосковная команда открыла счёт — забитым мячом отличился Антон Заболотный. На 54-й самарцы отыгрались усилиями Кирилла Печенина. Второй гол в составе гостей провёл Иван Сергеев на 75-й, этот мяч стал для него особенным. Ещё один гол записал на свой счёт Игорь Дмитриев на 90+4-й.
«Химки» занимают 12-е место в чемпионате России (23 очка). КС идут 11-ми (26 баллов).
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Не заслуживал он ТАКОГО.
Совсем не заслуживал...
Не заслуживал он ТАКОГО.
Совсем не заслуживал...