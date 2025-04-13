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«Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:23
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)4 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 32-го тура АПЛ (4:1).

На 24-й минуте хозяева поля вышли вперёд усилиями Сандро Тонали. Манкунианцы отыгрались на 37-й — голом отметился Алехандро Гарначо. Харви Барнс на 49-й вывел «сорок» вперёд, а на 64-й забил ещё один мяч. Ещё один гол записал на свой счёт Бруну Гимарайнс на 77-й.

«Ньюкасл» занимает 4-е место в чемпионате Англии (56 очков). МЮ идёт 14-м (38 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:21
срочно организовать дополнительную ВИП-ложу !
должно помочь !
Comentarios
Comentarios ответ Agamaga______05 (раскрыть)
сегодня в 02:09
Все для болел делают
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:34
Де Хеа пусть возвращают. Куда он вообще исчез?
Agamaga______05
Agamaga______05
сегодня в 00:32
МЮ на 14-м? 🤦‍♂️
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:07
Где Ньюкасл а где МЮ, сравнили попу с пальцем!..
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:01
Тонали рвет АПЛ
резьба
резьба
вчера в 23:02
До перерыва сохранялся счет 1:1, очевидно Ньюкасл настроился правильно. Победа у аккуратистов - МЮ тупо выносил мяч абы куда, как и при Тен Хаге. Ничего не изменилось. Безумие и позор. А подбор и перехваты - за Ньюкаслом. Зачем МЮ выносит мяч верхом если 70% выигрывает воздух противник? С таким же успехом манки могут сразу от своей штрафной пасовать Тонали или Барнсу.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:55
вполне закономерный результат, заслуженный разгром в исполнении сорок, молодцы!
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:51
Далот никогда не был на высоте, к примеру при Уле Гуннаре стоял с Магой на выход. Просто на уровне других калек они выглядят неплохо. Старательные середняки, не более. Нужен тренер, кризис-менеджер, какой-нибудь жесткий немец либо типа Конте и поменьше всяких звезд с запросами. Короче, вопрос не на мою зарплату!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:42
С такой игрой Мю да же лига Европы не выйграет
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:41
Скоулз и компания сидят у ТВ и обсуждают его одежду, мол, не при костюме с галстуком! Так, мол, в МЮ не принято! А что они еще могут сделать? У Аморима и вправду вид затрапезного барыги с рынка, кепки только не хватает! Ладно бы дело делал, можно было бы и внимания не обращать! Были в АПЛ некоторые, тоже на корточках сидели и бычки жевали, но толку было от этого мало...Короче, надо снова кого-то подыскивать... Вон, Элардайс возобновляет карьеру, бери - не хочу!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:41
Сороки попадут в лч и это хорошо
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:34
Бэд оф зе бэд. Одни и те же грабли с нашими
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:19
К Лиге чемпионов готов
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:10
Семак сильнее Аморима, пусть и матом ругается. Верните нам МЮ, верните Скоулза, Нистелроя, Руни а не всё это
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:05
Следующий тур с волками, будет интересно посмотреть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:50
Это называется не просто победил , а разорвал как тузик грелку !)
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:42
Думаю сороки попадут в ЛЧ, а вот Челси очень сильно забуксовал....
матос
матос
вчера в 21:35
Браво сороки , с победой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
По Гарначчо не согласен. С таким нулём как Хойлун только и остаётся бегать и весь матч бить самому.
Кроме того, если хавы не играют ( одного Бруну на всех не хватит), то вингерам приходиться тащить снаряд самим, после чего основная их задача нерешаема, что и происходит в реальности.

В остальном да, всё верно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:16
МЮ играет на уровне команды чемпионшипа.
вратаря летом точно нужно нового.
Байындыр человек-настроение. есть кураж - будет тащить все подряд.
нет куража, будет пропускать, что летит.
по матчу матче видно, что было глупо продлевать контракты Эриксеном, Линдеефа и ко. не тянут они больше уровень АПЛ.
Гарначо, хотя забил гол, тупой бегунок.
Далота загнали как оленя, и сегодня его оббегали все, кому не лень.
Зиркзее вот сломали, надеюсь, ничего страшного.
вот сороки быстрее, умнее и мощнее. Ньюкасла с победой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:07
Ну..., так тому и быть.
С такой игрой нехрен в ЕК им делать. Пусть и дальше создают видимость работы, - пыль в глаза для несведущих.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
если МЮ пройдет Лион, то точно играют с Атлетик Бильбао.
при условии, что и баски пройдут Рейнджерс))))))))
и здесь АБ сильней МЮ как команда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:01
у Ньюкасла игра в запасе.
дома с Кристал Пэлас, и если выиграют, поднимутся на 3 место))
сейчас у сорок игра пошла, серия 5 побед подряд.
календарь сложный впереди, есть матчи с Астон Виллой, Челси и Арсеналом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:01
Лион пройдут, но Бильбао ( если попадут на них) нет.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:59
Весьма странно. Когда кто-то побеждает 3-1 т опишут Разгромил ...а тут 4-1 и просто победил...как по мне заголовок "Просто победил" соответствует счету 1-0
sv_1969
sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 20:53
Рома щас хорошо выглядит. В отличии от МЮ
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:52
Не ну а почему победил? Тут как раз надо писать РАЗГРОМИЛ!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:46
Пройдут ли красные дьяволы дальше в Лиге Европы?
shur
shur
вчера в 20:45
...не буду скрывать радости то победы Сорок, поделом...!!!
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