«Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 32-го тура АПЛ (4:1).
На 24-й минуте хозяева поля вышли вперёд усилиями Сандро Тонали. Манкунианцы отыгрались на 37-й — голом отметился Алехандро Гарначо. Харви Барнс на 49-й вывел «сорок» вперёд, а на 64-й забил ещё один мяч. Ещё один гол записал на свой счёт Бруну Гимарайнс на 77-й.
«Ньюкасл» занимает 4-е место в чемпионате Англии (56 очков). МЮ идёт 14-м (38 баллов).
В целом... Такое чувство, что ребята из МЮ на поле выходят как на плаху. Мячик от них отскакивает так, будто тренировочный процесс в принципе отсутствует, как таковой. Аморим там чё..., одни теоретические тренинги проводит ?!
В целом... Такое чувство, что ребята из МЮ на поле выходят как на плаху. Мячик от них отскакивает так, будто тренировочный процесс в принципе отсутствует, как таковой. Аморим там чё..., одни теоретические тренинги проводит ?!