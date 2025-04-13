«Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 20:23

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 32-го тура АПЛ (4:1).

На 24-й минуте хозяева поля вышли вперёд усилиями Сандро Тонали. Манкунианцы отыгрались на 37-й — голом отметился Алехандро Гарначо. Харви Барнс на 49-й вывел «сорок» вперёд, а на 64-й забил ещё один мяч. Ещё один гол записал на свой счёт Бруну Гимарайнс на 77-й.