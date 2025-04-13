«Челси» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Ипсвичем»

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вчера, 18:02

«Челси» сыграл вничью с «Ипсвичем» в матче 32-го тура АПЛ (2:2).

На 19-й минуте Хулио Энсисо вывел гостей вперёд. Бенжамин Джонсон на 31-й удвоил преимущество «трактористов». Автогол Акселя Туанзебе на 46-й позволил лондонскому клубу сократить отставание в счёте, а Джейдон Санчо на 79-й восстановил равенство.

«Челси» занимает 5-е место (54 очка). «Ипсвич» идёт 18-м (21 балл).