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«Челси» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Ипсвичем»

вчера, 18:02
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ИпсвичИпсвичМатч завершен

«Челси» сыграл вничью с «Ипсвичем» в матче 32-го тура АПЛ (2:2).

На 19-й минуте Хулио Энсисо вывел гостей вперёд. Бенжамин Джонсон на 31-й удвоил преимущество «трактористов». Автогол Акселя Туанзебе на 46-й позволил лондонскому клубу сократить отставание в счёте, а Джейдон Санчо на 79-й восстановил равенство.

«Челси» занимает 5-е место (54 очка). «Ипсвич» идёт 18-м (21 балл).

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Comentarios
Comentarios
вчера в 22:09
Доигрались 6ми стали
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:45
Это позор
Romeo 777
Romeo 777 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:41
Так а смысл? С такой непонятной игрой и тренером демотиватором из Чемпионшипа в ЛЧ делать нечего.
Ему же наши олени сразу 5 летний контракт подогнали.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:31
Не думаю что этот Челси финиширует в топ 5.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:21
Отыграться против аутсайдера это позор. Должны были громить.
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:14
Так дело не пойдет. Челси нужно еще на сотню миллионов фунтов раскошелится, что бы на своём поле научится обыгрывать аутсайдеров АПЛ. Одним словом, позорище игровое. Абрамович сидит и думает, во что превратили клуб великой в свое время.
112910415
112910415
вчера в 18:52
ну плохо, плохо !
azkan
azkan
вчера в 18:11
Ипсвич отпраздновали эту ничью перед своими фанатами.
И фанаты неистово их поддерживают. Респект! Ведь команда вылетает в Чемпионшип...
Да и обрадовали они болельщиков МС, АВ, Форестов и Ньюкасла!
В этом отрезке сезона не бывает дежурных матчей. Что и доказали Ипсвич.
А синим с такой игрой как в первом тайме нечего делать в ЛЧ. А во втором вроде собрались и могли вырвать победу. Но Палмер был на высоте и удача отвернулась.
Надеюсь, что произойдет чудо и в очных матчах Челси все таки отодвинет конкурентов и пробьется в ЛЧ.
drug01
drug01
вчера в 18:10
Дома так играть нельзя!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:03
хорошо.
ничья в пользу МанСити и Ньюкасла ))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:03
Почти как сити вчера, ну почти))))
А так это катастрофа конечно, дома терять очки с командой из шипа. Так и без лч останутся опять...
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