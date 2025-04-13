«Челси» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Ипсвичем»

«Челси» сыграл вничью с «Ипсвичем» в матче 32-го тура АПЛ (2:2).
На 19-й минуте Хулио Энсисо вывел гостей вперёд. Бенжамин Джонсон на 31-й удвоил преимущество «трактористов». Автогол Акселя Туанзебе на 46-й позволил лондонскому клубу сократить отставание в счёте, а Джейдон Санчо на 79-й восстановил равенство.
«Челси» занимает 5-е место (54 очка). «Ипсвич» идёт 18-м (21 балл).
И фанаты неистово их поддерживают. Респект! Ведь команда вылетает в Чемпионшип...
Да и обрадовали они болельщиков МС, АВ, Форестов и Ньюкасла!
В этом отрезке сезона не бывает дежурных матчей. Что и доказали Ипсвич.
А синим с такой игрой как в первом тайме нечего делать в ЛЧ. А во втором вроде собрались и могли вырвать победу. Но Палмер был на высоте и удача отвернулась.
Надеюсь, что произойдет чудо и в очных матчах Челси все таки отодвинет конкурентов и пробьется в ЛЧ.
И фанаты неистово их поддерживают. Респект! Ведь команда вылетает в Чемпионшип...
Да и обрадовали они болельщиков МС, АВ, Форестов и Ньюкасла!
В этом отрезке сезона не бывает дежурных матчей. Что и доказали Ипсвич.
А синим с такой игрой как в первом тайме нечего делать в ЛЧ. А во втором вроде собрались и могли вырвать победу. Но Палмер был на высоте и удача отвернулась.
Надеюсь, что произойдет чудо и в очных матчах Челси все таки отодвинет конкурентов и пробьется в ЛЧ.