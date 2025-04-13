«Реал» на выезде одолел «Алавес». Команды доигрывали матч вдесятером

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вчера, 19:14

«Алавес» уступил «Реалу» в матче 31-го тура Ла Лиги (0:1).

На 34-й минуте счёт открыл Эдуардо Камавинга. На 38-й мадридская команда осталась в меньшинстве после удаления Килиана Мбаппе. На 70-й в составе хозяев поля был удалён Ману Санчес.

«Алавес» занимает 17-е место в чемпионате Испании (30 очков). «Реал» идёт 2-м (66 баллов).