«Реал» на выезде одолел «Алавес». Команды доигрывали матч вдесятером

«Алавес» уступил «Реалу» в матче 31-го тура Ла Лиги (0:1).
На 34-й минуте счёт открыл Эдуардо Камавинга. На 38-й мадридская команда осталась в меньшинстве после удаления Килиана Мбаппе. На 70-й в составе хозяев поля был удалён Ману Санчес.
«Алавес» занимает 17-е место в чемпионате Испании (30 очков). «Реал» идёт 2-м (66 баллов).
Но, зато другой представитель Франции по имени Килиан, сегодня решил, что команде необходимо закрепить урок игры в меньинстве. Грубейшее, и при этом глупейшее нарушение, которое могло стоить команде очков. Не удевлюсь, если дисквалификацию продлят не на один матч, и это будет вполне заслуженно. Мог вполне сломать ногу сопернику, хорошо, что всё обошлось.
В общем ковыляем дальше, а там видно будет. Но с такой игрой не о какой ремонтаде и речи быть не может. А с другой стороны Реал - команда, котрая может выдать перфоманс тот момент, когда от неё этого ни кто не ожидает. В среду посмотрим.
А пока всех болельщиков Реала с победой! Терпения и крепких нервов нам!)
Но, зато другой представитель Франции по имени Килиан, сегодня решил, что команде необходимо закрепить урок игры в меньинстве. Грубейшее, и при этом глупейшее нарушение, которое могло стоить команде очков. Не удевлюсь, если дисквалификацию продлят не на один матч, и это будет вполне заслуженно. Мог вполне сломать ногу сопернику, хорошо, что всё обошлось.
В общем ковыляем дальше, а там видно будет. Но с такой игрой не о какой ремонтаде и речи быть не может. А с другой стороны Реал - команда, котрая может выдать перфоманс тот момент, когда от неё этого ни кто не ожидает. В среду посмотрим.
А пока всех болельщиков Реала с победой! Терпения и крепких нервов нам!)