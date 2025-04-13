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«Реал» на выезде одолел «Алавес». Команды доигрывали матч вдесятером

вчера, 19:14
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Алавес» уступил «Реалу» в матче 31-го тура Ла Лиги (0:1).

На 34-й минуте счёт открыл Эдуардо Камавинга. На 38-й мадридская команда осталась в меньшинстве после удаления Килиана Мбаппе. На 70-й в составе хозяев поля был удалён Ману Санчес.

«Алавес» занимает 17-е место в чемпионате Испании (30 очков). «Реал» идёт 2-м (66 баллов).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:29
Хорошо что все обошлось без перелома и травмы игрока Алавеса. Мбаппе отдохнёт больше минут к матчу с Арсеналом. Посидит и подумает над собой, и восстановит внутреннее "Я" и станет аккуратным впредь. А представит такое безобразие в финале кубка?? ))). Что здесь было бы? Вооооот. )))А так Мбаппе получит один матч дисква. Он больше не будет. Обещал под честное королевское халамадрид.
Agamaga______05
Agamaga______05
сегодня в 00:31
Бывают и такие матчи. Вам разве разнообразие не нравится?) вчера Барселона еле выиграла, сегодня Реал отскочил. Наступает тяжёлая фаза, победы даются тяжело, нервы у всех не железные. Впереди много интересного!
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:15
...безусловно!!!
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Я бы за такое максимальную дискву дал бы! Даже понимая, что это может навредить Реалу, я очень надеюсь что Мбаппе получит как можно большую дисквалификацию. Такое нужно наказывать жёстко, пресекая такие выходки на корню, независимо от того в какой футболке он играет.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 20:45
Мбаппе сегодня забыл, что он Черепашка и стал ниндзя.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:34
Привет, Дружище!!!
Я не видел игру, но подобные вещи порицаю. И уж во всяком случае, такого от Мбаппе не ожидал. Вы по прежнему в гонке, но судя по рассказам очевидцев, с игрой, всё ещё проблемы. Очень жаль, что имея такой состав приходится констатировать, что борьбы ни в чемпе, ни в кубке не получится. Очень хочется ошибиться, но... А впрочем, поглядим.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
протон
протон
вчера в 20:33
Не смотря на победу, эмоций «вау» вообще не получил.
Игра отвратительная, медленная. Ощущение, словно я смотрю «Реал» Бенитеса первой половины сезона 15/16. Не знаю насколько Карло сейчас управляет раздевалкой, но я пока не вижу, что «Реал» способен выиграть что-то большее в этом сезоне.
По игре и результатам сейчас «Барса» впереди, это надо признать
Incredulous
Incredulous ответ ABir (раскрыть)
вчера в 20:11
Мало того, что ошибаться нельзя и нужно ждать ошибки сине-гранатовых, так из оставшихся семи матчей ещё и присутствует матч Барселона - Реал на поле каталонцев. А в этом сезоне Реал против блаугранос, к сожалению, практически бессилен.
Incredulous
Incredulous ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:00
Прошу у всех прощения за ошибки и опечатки в главном комментарии. Быстро накатал, потом хотел исправить ошибки, а коммент уже залетел в блок лучших, вот и не успел. Так что не судите строго.
ABir
ABir
вчера в 19:55
Реал не отстал от Барсы, но разница в четыре очка за 7 туров до конца будет отыграть не просто. Надо ждать ошибок каталонцев, а самим сливочным ошибаться больше нельзя.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:44
...Приветствую, Минхерц! Вообще то радости не так уж и много,
это что такое было на самом деле,в центре поля,в безобидной
ситуации (Рамосы,Горлуковичи,Ковтуны нервно курят в сторонке),
прилюдно, дико, сознательно пойти в кость, хочу ему в глаза посмотреть!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:38
Очень грузный и тяжёлый сейчас Реал. Моменты создаются с огромным скрипом, выход из обороны в атаку идет медленно, и такое впечатление, что нехотя. Общий рисунок игры отсутствует. С Вальверде и Чуамени чуть лучше стали ирать в центре, хотя команда уровня Алавеса - это не показатель. Вотикого сегодня можно повалить, так это Камавингу. Наверное, лучший матч в сезоне провел француз. И это даже не из-за единственного забитого гола, хотя и не без этого, а из-за его игры в целом на протяжении всего матча. Сегодня в Эдуарду просто Модрич вселился, и атаки регулярно разгонял, и свободные пространства для себя постоянно находил, и мячи у соперика отберал, еще и решающий гол забил. Вот бы всегда на таком уровне ирал молодой француз.

Но, зато другой представитель Франции по имени Килиан, сегодня решил, что команде необходимо закрепить урок игры в меньинстве. Грубейшее, и при этом глупейшее нарушение, которое могло стоить команде очков. Не удевлюсь, если дисквалификацию продлят не на один матч, и это будет вполне заслуженно. Мог вполне сломать ногу сопернику, хорошо, что всё обошлось.

В общем ковыляем дальше, а там видно будет. Но с такой игрой не о какой ремонтаде и речи быть не может. А с другой стороны Реал - команда, котрая может выдать перфоманс тот момент, когда от неё этого ни кто не ожидает. В среду посмотрим.

А пока всех болельщиков Реала с победой! Терпения и крепких нервов нам!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:35
главное, это победа.
Реал в чемпионской гонке.
Мбаппе подвел команду. но финал КубКа иСпании не должен пропустит.
красная дана в матче чемпионата, а не кубковом турнире.
112910415
112910415
вчера в 19:26
Реал продолжает хворать
Capral
Capral
вчера в 19:23
Ну хоть что-то сегодня радует!!!!!!!
Реал с победой!!!!!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:19
Алавес не смог использовать преимущество. Реал выстоял. Мбаппе подвел команду. Мало того, что из-за его удаления Реалу пришлось больше потратить сил, так еще ему грозит дисквалификация, из-за которого он может пропустить финал Кубка Испании.

Не знаю из-за чего он бесится. Может, из-за невыплаты денег ПСЖ. Или из-за того, что не может забить уже 4 матча, таким образом побить рекорд Роналду по голам в дебютный сезон. Возможно теперь Эндрик получит игровое время.
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:17
Команда в плохом состоянии, игры нет, победы даются с трудом
Не знаю будет ли камбек с Арсеналом но пока я не вижу за счёт чего он должен произойти!
Одна надежда на "магию" Бернабеу в ЛЧ
Гость
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