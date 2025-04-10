Пресс-служба «Реал Сосьедада»: «Захарян постепенно восстанавливается»

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вчера, 14:04

В «Реал Сосьедаде» сообщили, что полузащитник ещё может принять участие в текущем сезоне.

Арсен постепенно восстанавливается после мышечного повреждения. Он следует рекомендациям врачей. Нельзя сказать, что он не сыграет до конца сезона.

Напомним, в текущей кампании Захарян провёл четыре матча, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Ранее сообщалось, что 21-летний атакующий полузащитник получил серьёзное повреждение.