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Пресс-служба «Реал Сосьедада»: «Захарян постепенно восстанавливается»

вчера, 14:04

В «Реал Сосьедаде» сообщили, что полузащитник Арсен Захарян ещё может принять участие в текущем сезоне.

Арсен постепенно восстанавливается после мышечного повреждения. Он следует рекомендациям врачей. Нельзя сказать, что он не сыграет до конца сезона.

Напомним, в текущей кампании Захарян провёл четыре матча, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Ранее сообщалось, что 21-летний атакующий полузащитник получил серьёзное повреждение.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:52
А !
продолжаются всё же привычные новости-то !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:24
Захарян копия Неймара))
но бразилец в лазарете хотя бы становился чемпионом, обладателем кубка КСА и т.д.
матос
матос
вчера в 15:18
Галимый хрон....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:53
Выйдет на 15 минут а потом снова в лазарет?
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 14:33
Не обязательно бегать по полю, стараясь играть лучше всех, чтобы стать звездой футбола и быть популярным. Делай как Захарян и ты будешь популярен, и о тебе будут постоянно писать в СМИ.)
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:18
Это уже не смешно и даже не интересно ни разу
Capral
Capral
вчера в 14:12
Как они еще от него не устали...
протон
протон
вчера в 14:11
Получился неудачный трансфер для Реала Сосьедад. Хрустик)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:08
Буквально намедни было заявление , что Арсен не сыграет до конца сезона. Сейчас в клубе начли лелеять надежду , что вдруг сыграет. Наивные...)
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