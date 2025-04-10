Пресс-служба «Реал Сосьедада»: «Захарян постепенно восстанавливается»

В «Реал Сосьедаде» сообщили, что полузащитник Арсен Захарян ещё может принять участие в текущем сезоне.
Арсен постепенно восстанавливается после мышечного повреждения. Он следует рекомендациям врачей. Нельзя сказать, что он не сыграет до конца сезона.
Напомним, в текущей кампании Захарян провёл четыре матча, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.
Ранее сообщалось, что 21-летний атакующий полузащитник получил серьёзное повреждение.
но бразилец в лазарете хотя бы становился чемпионом, обладателем кубка КСА и т.д.
но бразилец в лазарете хотя бы становился чемпионом, обладателем кубка КСА и т.д.