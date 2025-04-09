Карасёв, Сухой и Шадыханов не получат назначения на ближайшие матчи РПЛ

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вчера, 16:46

Глава департамента судейства Милорад Мажич выразил своё недовольство работой бригады видеопомощи арбитрам ( VAR ) и главного арбитра в матче между ЦСКА и «Динамо», особо подчеркнув эпизод с грубым подкатом в адрес на 90-й минуте.

По мнению Мажича, действия полузащитника ЦСКА привели к травме игрока «Динамо» и заслуживали удаления. Однако главный арбитр не принял соответствующее решение, не показав даже предупреждение Глебову. Также Мажич отметил, что судья на VAR не рекомендовал главному арбитру обратиться к монитору для повторного просмотра эпизода.