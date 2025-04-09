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Карасёв, Сухой и Шадыханов не получат назначения на ближайшие матчи РПЛ

вчера, 16:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Глава департамента судейства Милорад Мажич выразил своё недовольство работой бригады видеопомощи арбитрам (VAR) и главного арбитра в матче между ЦСКА и «Динамо», особо подчеркнув эпизод с грубым подкатом Кирилла Глебова в адрес Муми Нгамалё на 90-й минуте.

По мнению Мажича, действия полузащитника ЦСКА привели к травме игрока «Динамо» и заслуживали удаления. Однако главный арбитр Сергей Карасёв не принял соответствующее решение, не показав даже предупреждение Глебову. Также Мажич отметил, что судья на VAR Алексей Сухой не рекомендовал главному арбитру обратиться к монитору для повторного просмотра эпизода.

Кроме того, критике подвергся ассистент VAR Павел Шадыханов. Все трое судей будут дисквалифицированы как минимум на один тур. Дальнейшее назначение этих арбитров на матчи Кубка России и 25-го тура будет зависеть от качества работы остальных судейских бригад в ближайших встречах.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:19
Спасибо, взаимно!)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:10
Спасибо за внимание и понимание, хорошего футбольного вечера.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:03
Жаль. Я думаю они сильно огорчатся.))) Хорошо, учту.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:00
Нет, это тоже не допустимо, как и, например, проводницы и поросята в адрес Локомотива Москвы и Спартака Москвы, соответственно. Менты можно, так как устоявшееся фанатское арго, как и паровозы и мясо в отношении вышеупомянутых клубов.

Можно просто по цветам клуба, также можно просто никак не называть, но не такими образами чтобы подпадало под троллинг клуба и попадало в не топ - эттго следует избегать.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:54
Спасибо, учту.
А писать ростовщики, можно?)))
Вы уж простите, но называть их именем Динамо я не могу, юридический адрес изменён...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:49
Просьба к Вам - не пишите, пожалуйста, ВТБ в отношении ФК Динамо Москва, пишите либо официальное название клуба, либо хотя бы клуб ВТБ вместо просто ВТБ.
Capral
Capral
вчера в 21:45
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:38
    А тебе то, они чем мешали?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:53
    Наконец-то от слов перешли к делу.
    протон
    протон
    вчера в 19:51
    Другие судьи думаю задумались
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:29
    Решение принято для острастки других судей. Вроде бы наказали )))).
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 18:45
    90 -ая минута. Результат матча был определён, ребята на "ресепшене" расслабились, решили, что ничего существенного произойти не может, вот и дали маху. Единственное, что не понимаю, причём здесь Карасёв. В круговерти событий он мог пропустить этот момент, что неудивительно, а вот почему пропустили "мониторщики"... Спрос прежде всего с них.
    Lbvfd
    Lbvfd
    вчера в 18:42
    Да здравствует наш российский суд! Самый гуманный суд в мире.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:03
    как сказал классик -
    "А судьи кто ?"
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:01
    Не ужели впали в опалу ?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:06
    Там ещё несколько моментов было
    Capral
    Capral
    вчера в 16:55
    Вот просто интересно, кто-то может вспомнить, чтобы Краснодар подал протест на Сухого, после Злодейства и Беспредела в 2023 в игре с ростовщиками?! Я такого не помню. А ведь там было просто Убийство!!! И ничего, все промолчали. Это так в России судят?!
    Ну-ну...
    Гость
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