Карасёв, Сухой и Шадыханов не получат назначения на ближайшие матчи РПЛ

Глава департамента судейства Милорад Мажич выразил своё недовольство работой бригады видеопомощи арбитрам (VAR) и главного арбитра в матче между ЦСКА и «Динамо», особо подчеркнув эпизод с грубым подкатом Кирилла Глебова в адрес Муми Нгамалё на 90-й минуте.
По мнению Мажича, действия полузащитника ЦСКА привели к травме игрока «Динамо» и заслуживали удаления. Однако главный арбитр Сергей Карасёв не принял соответствующее решение, не показав даже предупреждение Глебову. Также Мажич отметил, что судья на VAR Алексей Сухой не рекомендовал главному арбитру обратиться к монитору для повторного просмотра эпизода.
Кроме того, критике подвергся ассистент VAR Павел Шадыханов. Все трое судей будут дисквалифицированы как минимум на один тур. Дальнейшее назначение этих арбитров на матчи Кубка России и 25-го тура будет зависеть от качества работы остальных судейских бригад в ближайших встречах.
Можно просто по цветам клуба, также можно просто никак не называть, но не такими образами чтобы подпадало под троллинг клуба и попадало в не топ - эттго следует избегать.
Можно просто по цветам клуба, также можно просто никак не называть, но не такими образами чтобы подпадало под троллинг клуба и попадало в не топ - эттго следует избегать.
А писать ростовщики, можно?)))
Вы уж простите, но называть их именем Динамо я не могу, юридический адрес изменён...
А писать ростовщики, можно?)))
Вы уж простите, но называть их именем Динамо я не могу, юридический адрес изменён...
Карасёв вообще ни при чём. Если да, то вопросы к боковому...
Но адепты ВТБ, которые такие же болельщики Динамо, как я болельщик Зенита, всегда ищут крайнего.
Карасёв вообще ни при чём. Если да, то вопросы к боковому...
Но адепты ВТБ, которые такие же болельщики Динамо, как я болельщик Зенита, всегда ищут крайнего.
"А судьи кто ?"
"А судьи кто ?"
Ну-ну...
Ну-ну...