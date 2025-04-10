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Стало известно, кто рассудит матч «Зенит» — «Краснодар»

вчера, 12:42

РФС назначил судей и инспекторов на матчи 24-го тура РПЛ. Центральную игру между «Зенитом» и «Краснодаром» рассудит бригада Павла Кукуяна.

11 апреля (пятница)

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Александр Гвардис.

12 апреля (суббота)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

«Пари НН» – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Юрий Баскаков.

13 апреля (воскресенье)

«Акрон» – «Факел»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко.

Ранее сообщалось, что судьи Сергей Карасёв, Алексей Сухой и Павел Шадыханов не получат назначения на ближайшие матчи.

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Источник: rfs.ru
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протон
протон
вчера в 13:49
О, всех косячников достали
Абросимов, Бобровский, Егоров, Мешков, Казарцев...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:12
За Кукуяном вся страна смотреть будет, не дай Бог "офсайд у Мартинса" пропустит опять
Вещий
Вещий
вчера в 12:45
Пожелаю судьям не косячить и судить по совести....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:44
Пора подарки Кукуяну отправлять от Газпрома
Гость
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