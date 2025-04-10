Стало известно, кто рассудит матч «Зенит» — «Краснодар»

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вчера, 12:42

РФС назначил судей и инспекторов на матчи 24-го тура РПЛ . Центральную игру между «Зенитом» и «Краснодаром» рассудит бригада .

11 апреля (пятница)

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – , помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – ; инспектор – .

12 апреля (суббота)

«Оренбург» – ЦСКА : судья – , помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – ; инспектор – Сергей Зуев.

«Пари НН» – «Динамо» Москва: судья – , помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – ; инспектор – .

«Рубин» – «Локомотив»: судья – , помощники судьи – , ; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – ; инспектор – .

«Ахмат» – «Ростов»: судья – , помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – ; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – ; инспектор – .

13 апреля (воскресенье)

«Акрон» – «Факел»: судья – , помощники судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – ; ВАР – ; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – .

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, ; резервный судья – ; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – ; инспектор – .

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – , помощники судьи – Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья – ; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – .

Ранее сообщалось, что судьи Сергей Карасёв, Алексей Сухой и Павел Шадыханов не получат назначения на ближайшие матчи.