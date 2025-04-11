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В Испании искусственный интеллект может заняться оценкой работы судей

вчера, 18:12

Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассматривают возможность создания системы автоматического назначения арбитров на матчи и оценки их работы по итогам сезона.

Предполагается, что система будет учитывать разнообразные факторы и статистические данные для того, чтобы искусственный интеллект мог рекомендовать 2-3 наиболее подходящих кандидатов на каждое конкретное состязание.

Инициатива получила положительную оценку со стороны футбольных клубов, в частности, «Реал» высказал свою поддержку данному проекту.

В ближайшее время Ла Лига планирует провести встречи с техническими специалистами для определения возможности разработки системы с требуемым функционалом.

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Перевод с as.com
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:27
...сборной Испании эта современная хр-нь не нужна, она итак со
всеми классно играет, а вот вечные тёрки внутреннего чемпионата
совсем другое дело,глядишь проблем меньше будет, в итоге и таже
Сборная от этого только выиграет...!
adekvat
adekvat
вчера в 19:01
Этот интелект скоро в футбол будет играть и сам себя смотреть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:58, ред.
Искусственным интеллектом , тоже уже не мешало бы заняться..)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:16
Интересно посмотреть на реакцию судей.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:14, ред.
Внимание, зарегистрировано 3856 судейских ошибок. Протокол: уничтожить

З.Ы. Нам в РПЛ тоже такой нужен
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