В Испании искусственный интеллект может заняться оценкой работы судей

Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассматривают возможность создания системы автоматического назначения арбитров на матчи и оценки их работы по итогам сезона.
Предполагается, что система будет учитывать разнообразные факторы и статистические данные для того, чтобы искусственный интеллект мог рекомендовать 2-3 наиболее подходящих кандидатов на каждое конкретное состязание.
Инициатива получила положительную оценку со стороны футбольных клубов, в частности, «Реал» высказал свою поддержку данному проекту.
В ближайшее время Ла Лига планирует провести встречи с техническими специалистами для определения возможности разработки системы с требуемым функционалом.
всеми классно играет, а вот вечные тёрки внутреннего чемпионата
совсем другое дело,глядишь проблем меньше будет, в итоге и таже
Сборная от этого только выиграет...!
всеми классно играет, а вот вечные тёрки внутреннего чемпионата
совсем другое дело,глядишь проблем меньше будет, в итоге и таже
Сборная от этого только выиграет...!
З.Ы. Нам в РПЛ тоже такой нужен
З.Ы. Нам в РПЛ тоже такой нужен