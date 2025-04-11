В Испании искусственный интеллект может заняться оценкой работы судей

1744384355

вчера, 18:12

Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассматривают возможность создания системы автоматического назначения арбитров на матчи и оценки их работы по итогам сезона.

Предполагается, что система будет учитывать разнообразные факторы и статистические данные для того, чтобы искусственный интеллект мог рекомендовать 2-3 наиболее подходящих кандидатов на каждое конкретное состязание.

Инициатива получила положительную оценку со стороны футбольных клубов, в частности, «Реал» высказал свою поддержку данному проекту.

В ближайшее время Ла Лига планирует провести встречи с техническими специалистами для определения возможности разработки системы с требуемым функционалом.