«Лацио» и «Рома» не выявили победителя в римском дерби

«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» в матче 32-го тура Серии А (1:1).
На 47-й минуте Алессио Романьоли вывел «орлов» вперёд. «Волки» ответили голом Матиаса Суле на 69-й.
«Лацио» занимает 6-е место в чемпионате Италии (56 очков). «Рома» идёт 7-й (54 балла).
в Лалиге два-три команды между собой личные разборки.
о французской и немецкой говорит не стоит.
в Лалиге два-три команды между собой личные разборки.
о французской и немецкой говорит не стоит.
Короч., господа хорошие..., со всей ответственностью заявляю, что в Италии, окромя Интера, никто щас нормально не играет.
Короч., господа хорошие..., со всей ответственностью заявляю, что в Италии, окромя Интера, никто щас нормально не играет.