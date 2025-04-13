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«Лацио» и «Рома» не выявили победителя в римском дерби

вчера, 23:38
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Лацио» сыграл вничью с «Ромой» в матче 32-го тура Серии А (1:1).

На 47-й минуте Алессио Романьоли вывел «орлов» вперёд. «Волки» ответили голом Матиаса Суле на 69-й.

«Лацио» занимает 6-е место в чемпионате Италии (56 очков). «Рома» идёт 7-й (54 балла).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:45
Итоговый результат порадовал конкурентов обеих команд)) даже Болонью
Comentarios
Comentarios ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 00:19
Вождь подустал
nikolah
nikolah
сегодня в 00:15
Суле топ голешник зарядил
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:14
в Серии А есть интрига.
в Лалиге два-три команды между собой личные разборки.
о французской и немецкой говорит не стоит.
Альфи
Альфи
сегодня в 00:11
такое чувство, что с каждым матчем у Раньери все меньше и меньше интереса в результате команды...
Remarque
Remarque
сегодня в 00:11
Суле хорошо попал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:00, ред.
Если в 2-х словах, то... голы красивые, а игра дворовая.

Короч., господа хорошие..., со всей ответственностью заявляю, что в Италии, окромя Интера, никто щас нормально не играет.
Comentarios
Comentarios ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:58
По пиву и по домам
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:48, ред.
С самого стартового свистка игра носила миролюбивый характер временами переходя в осенне-весеннее обострение....)
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