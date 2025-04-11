Тренер «Тоттенхэма» недоволен утечками информации из раздевалки

Главный тренер «Тоттенхэма» выразил своё недовольство появлением в СМИ конфиденциальной информации, касающейся внутренней жизни команды.

Источник утечки информации находится внутри клуба. На протяжении всего года кто-то разглашает конфиденциальные данные, что существенно затрудняет нашу работу, так как мы не можем предоставлять информацию, которая может быть использована нашими соперниками. Мы сумели сократить число подозреваемых и определили возможный источник утечки. Я уверен, что виновный будет найден и привлечен к ответственности.

Данная ситуация негативно сказывается на нашей деятельности, особенно в дни матчей. Иногда информация, попадающая в прессу, оказывается лишь частично верной, а иногда и более точной.