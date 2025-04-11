Ди Мария, Паредес и ещё ряд футболистов подозреваются в незаконных ставках

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вчера, 21:57

В Италии продолжается расследование, касающееся незаконных ставок на спортивные события. Круг подозреваемых расширился и теперь включает в себя 12 футболистов Серии А.

По данным прокуратуры Милана, с 2021 по 2023 год эти игроки могли быть замешаны в ставках на нелегальных интернет-платформах, а также в онлайн-играх, таких как покер и казино. Сведения о возможной причастности футболистов к незаконной деятельности были получены в ходе проверки их мобильных телефонов.

Расследование выявило посредника — миланский магазин часов, через который футболисты могли погашать долги перед букмекерами, приобретая дорогие часы фиктивно.

Нелегальные букмекерские конторы использовали в рекламных целях имена футболистов и , которые уже давно находятся под следствием. В обновлённый список подозреваемых попали также («Ювентус»), («Ювентус»), («Бенфика»), («Рома»), («Милан»), («Галатасарай») и другие.

Важно отметить, что не все подозреваемые были замечены в ставках на спорт. Некоторые из них попали под следствие из-за участия в онлайн-играх, таких как покер и казино. В соответствии с законодательством, максимальное наказание для этой категории игроков — штраф в размере 20 тысяч евро.