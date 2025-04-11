Ди Мария, Паредес и ещё ряд футболистов подозреваются в незаконных ставках

В Италии продолжается расследование, касающееся незаконных ставок на спортивные события. Круг подозреваемых расширился и теперь включает в себя 12 футболистов Серии А.
По данным прокуратуры Милана, с 2021 по 2023 год эти игроки могли быть замешаны в ставках на нелегальных интернет-платформах, а также в онлайн-играх, таких как покер и казино. Сведения о возможной причастности футболистов к незаконной деятельности были получены в ходе проверки их мобильных телефонов.
Расследование выявило посредника — миланский магазин часов, через который футболисты могли погашать долги перед букмекерами, приобретая дорогие часы фиктивно.
Нелегальные букмекерские конторы использовали в рекламных целях имена футболистов Сандро Тонали и Николо Фаджоли, которые уже давно находятся под следствием. В обновлённый список подозреваемых попали также Уэстон МакКенни («Ювентус»), Маттиа Перин («Ювентус»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Леандро Паредес («Рома»), Алессандро Флоренци («Милан»), Николо Дзаньоло («Галатасарай») и другие.
Важно отметить, что не все подозреваемые были замечены в ставках на спорт. Некоторые из них попали под следствие из-за участия в онлайн-играх, таких как покер и казино. В соответствии с законодательством, максимальное наказание для этой категории игроков — штраф в размере 20 тысяч евро.
Посмотрите обзор последнего матча Порту-Бенфика. Обратите внимание на третий гол и ассист ДиМы пасом на 30-35 метров.
Не пожалеете !!!
По теме ветки. ДиМа прохвост ещё тот! Как он дельфиНУЛ в финале ЧМ в Катаре и заработал пенку ..., это надо уметь!))
Посмотрите обзор последнего матча Порту-Бенфика. Обратите внимание на третий гол и ассист ДиМы пасом на 30-35 метров.
Не пожалеете !!!
По теме ветки. ДиМа прохвост ещё тот! Как он дельфиНУЛ в финале ЧМ в Катаре и заработал пенку ..., это надо уметь!))
потому в летом отпускают Гатти, Маккенни и др.
никому не нужны лудоманы.
потому в летом отпускают Гатти, Маккенни и др.
никому не нужны лудоманы.