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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2024/2025

Ди Мария, Паредес и ещё ряд футболистов подозреваются в незаконных ставках

вчера, 21:57

В Италии продолжается расследование, касающееся незаконных ставок на спортивные события. Круг подозреваемых расширился и теперь включает в себя 12 футболистов Серии А.

По данным прокуратуры Милана, с 2021 по 2023 год эти игроки могли быть замешаны в ставках на нелегальных интернет-платформах, а также в онлайн-играх, таких как покер и казино. Сведения о возможной причастности футболистов к незаконной деятельности были получены в ходе проверки их мобильных телефонов.

Расследование выявило посредника — миланский магазин часов, через который футболисты могли погашать долги перед букмекерами, приобретая дорогие часы фиктивно.

Нелегальные букмекерские конторы использовали в рекламных целях имена футболистов Сандро Тонали и Николо Фаджоли, которые уже давно находятся под следствием. В обновлённый список подозреваемых попали также Уэстон МакКенни («Ювентус»), Маттиа Перин («Ювентус»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Леандро Паредес («Рома»), Алессандро Флоренци («Милан»), Николо Дзаньоло («Галатасарай») и другие.

Важно отметить, что не все подозреваемые были замечены в ставках на спорт. Некоторые из них попали под следствие из-за участия в онлайн-играх, таких как покер и казино. В соответствии с законодательством, максимальное наказание для этой категории игроков — штраф в размере 20 тысяч евро.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:54
Всегда и везде есть эти молодые находчивые ребята которые ради фана пытаются обмануть систему, не чтобы заработать а чтобы острых ощущений получить. Не знаю про этих ли игроков это или обвинения всё таки ложные, но такое случается
8z25tu64yzvh
8z25tu64yzvh
сегодня в 01:46
Тяжело им приходится , лишают их любимого хобби
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:54
Тонали и Ди Мария как в этом списке неудачников оказались?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:37, ред.
Ребята... пока вспомнил!
Посмотрите обзор последнего матча Порту-Бенфика. Обратите внимание на третий гол и ассист ДиМы пасом на 30-35 метров.
Не пожалеете !!!

По теме ветки. ДиМа прохвост ещё тот! Как он дельфиНУЛ в финале ЧМ в Катаре и заработал пенку ..., это надо уметь!))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:26
значит, боссы Ювентуса знали о расследовании.
потому в летом отпускают Гатти, Маккенни и др.
никому не нужны лудоманы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:04
Спартачей проверить надо тоже, особенно Денисова после сегодняшнего))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:59
Неужели им не хватает денег?...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:59
Что футболисты не люди, что ли... Ничто человеческое не чуждо...
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