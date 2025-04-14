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На последней тренировке «Реала» между игроками произошёл конфликт

вчера, 09:32

Во время последней тренировки «Реала» произошёл конфликт между защитником Антонио Рюдигером и полузащитником Джудом Беллингемом.

Несмотря на это, спор был быстро улажен, игроки помирились и пожали друг другу руки. Впоследствии оба футболиста внесли свой вклад в победу «Реала» над «Алавесом» в матче Ла Лиги (1:0). Рюдигер провёл на поле весь матч, а Беллингем вышел на замену на 63-й минуте.

Следующий матч «Реал» проведёт 16 апреля — это будет ответная игра четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». В первом матче «канониры» одержали победу (3:0).

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 19:56
Когда хочется выдать хоть какую-нибудь новость об обстановке в команде, а точнее найти хоть какой-то намёк на волнение, напряжённость между игроками перед крайне принципиальной ответной в ЛЧ , то каждый чих в команде выдаётся за конфликт.
матос
матос ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:03
Лукаку смог бы легко вступить с ним в конфликт и альтернативно окрашенному немцу мало бы не показалось. ;-) Помню как-то в миланском дерби они малость сцепились с этим Иброй , так у того вид был как у пса битого))))
112910415
112910415
вчера в 11:18
явный пустяк, нечего тут раздувать !
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:03, ред.
Анчелотти видимо потому и конфликт быстро уладил, так как понял, что может к ответной игре с Арсеналом потерять ещё и Беллингема)).
Тут если кто и мог бы идти в прямой конфликт с немцем, то разве что Ибра).

А если серьёзно, то это больше похоже на попытку журналистов раздуть из мухи слона и выехать на ярком заголовке. Если конфликт был улажен сразу, и игроки пожали друг другу руки, - то это был вовсе не конфликт. Такие, так называемые "конфликты" на тренировках любой команды возникают не редко, все футболисты живые люди, у каждого своё мнение, своё видение на те или иные вещи.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:42
Интересно какой же непосильный вклад они внесли что Реал героически выиграл 1:0 у аутсайдера? Примерно как Мбаппе?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:36
Видимо ничего серьезного. Но на Рюдигера лучше б не лез Джуд, а то отгребсти можно))
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