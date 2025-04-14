На последней тренировке «Реала» между игроками произошёл конфликт

Во время последней тренировки «Реала» произошёл конфликт между защитником Антонио Рюдигером и полузащитником Джудом Беллингемом.
Несмотря на это, спор был быстро улажен, игроки помирились и пожали друг другу руки. Впоследствии оба футболиста внесли свой вклад в победу «Реала» над «Алавесом» в матче Ла Лиги (1:0). Рюдигер провёл на поле весь матч, а Беллингем вышел на замену на 63-й минуте.
Следующий матч «Реал» проведёт 16 апреля — это будет ответная игра четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». В первом матче «канониры» одержали победу (3:0).
Тут если кто и мог бы идти в прямой конфликт с немцем, то разве что Ибра).
А если серьёзно, то это больше похоже на попытку журналистов раздуть из мухи слона и выехать на ярком заголовке. Если конфликт был улажен сразу, и игроки пожали друг другу руки, - то это был вовсе не конфликт. Такие, так называемые "конфликты" на тренировках любой команды возникают не редко, все футболисты живые люди, у каждого своё мнение, своё видение на те или иные вещи.
Тут если кто и мог бы идти в прямой конфликт с немцем, то разве что Ибра).
А если серьёзно, то это больше похоже на попытку журналистов раздуть из мухи слона и выехать на ярком заголовке. Если конфликт был улажен сразу, и игроки пожали друг другу руки, - то это был вовсе не конфликт. Такие, так называемые "конфликты" на тренировках любой команды возникают не редко, все футболисты живые люди, у каждого своё мнение, своё видение на те или иные вещи.