На последней тренировке «Реала» между игроками произошёл конфликт

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вчера, 09:32

Во время последней тренировки «Реала» произошёл конфликт между защитником и полузащитником .

Несмотря на это, спор был быстро улажен, игроки помирились и пожали друг другу руки. Впоследствии оба футболиста внесли свой вклад в победу «Реала» над «Алавесом» в матче Ла Лиги (1:0). Рюдигер провёл на поле весь матч, а Беллингем вышел на замену на 63-й минуте.

Следующий матч «Реал» проведёт 16 апреля — это будет ответная игра четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». В первом матче «канониры» одержали победу (3:0).