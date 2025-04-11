Девять болгарских клубов могут лишиться лицензии из-за долгов

Президент Болгарского футбольного союза Георги Иванов сообщил на XII съезде организации о возможности лишения лицензий девяти клубов Первой лиги в связи с имеющимися задолженностями.

Финансовое положение в болгарском футболе вызывает серьёзную озабоченность. Несколько ведущих клубов демонстрируют стабильность, в то время как большинство остальных сталкиваются с угрозой банкротства. Девять команд Первой лиги и шесть-семь команд Второй лиги рискуют потерять лицензии из-за невыплаты налогов. Отсутствие достаточного финансирования препятствует развитию болгарского футбола и выходу на более высокий уровень.