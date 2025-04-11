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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Болгария. Первая лига 2024/2025

Девять болгарских клубов могут лишиться лицензии из-за долгов

вчера, 22:09

Президент Болгарского футбольного союза Георги Иванов сообщил на XII съезде организации о возможности лишения лицензий девяти клубов Первой лиги в связи с имеющимися задолженностями.

Финансовое положение в болгарском футболе вызывает серьёзную озабоченность. Несколько ведущих клубов демонстрируют стабильность, в то время как большинство остальных сталкиваются с угрозой банкротства. Девять команд Первой лиги и шесть-семь команд Второй лиги рискуют потерять лицензии из-за невыплаты налогов. Отсутствие достаточного финансирования препятствует развитию болгарского футбола и выходу на более высокий уровень.

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Источник: tass.ru
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Варвар7
Варвар7 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
Примерно так. Реформировать в сторону сокращения клубов. Оставить платёжеспособные. Остальным дать срок - искать спонсоров и инвесторов. Сократить чиновничий аппарат, но это так вид с дивана.)). Впрочем болгарам на месте видней, разберутся.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 23:07
Новость отображает не очень здоровое состояние болгарского футбола.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:06
А что сделать потом? Перетасовать со второй лигой?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:02
А не проще ли разогнать 1 Болгарскую лигу к...?
Гость
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