Луис-Антонио Валенсия мог перейти в «Реал»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал».

У меня был шанс перейти в «Реал». Действительно, у меня состоялась встреча с одним из руководителей клуба. Мне понравилась эта мысль, но я всегда думал о своей семье, и моя семья приняла решение. Они сказали мне, что счастливы в Манчестере, поэтому мы приняли решение остаться.

Мы не переехали, и слава богу, у меня было десять замечательных лет. Хотя я всегда был благодарен людям в «Реале» за то, что они дали мне возможность встретиться и понять, что они интересуются мной.