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Луис-Антонио Валенсия мог перейти в «Реал»

вчера, 21:23

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал».

У меня был шанс перейти в «Реал». Действительно, у меня состоялась встреча с одним из руководителей клуба. Мне понравилась эта мысль, но я всегда думал о своей семье, и моя семья приняла решение. Они сказали мне, что счастливы в Манчестере, поэтому мы приняли решение остаться.

Мы не переехали, и слава богу, у меня было десять замечательных лет. Хотя я всегда был благодарен людям в «Реале» за то, что они дали мне возможность встретиться и понять, что они интересуются мной.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:00, ред.
Это был явно не из простых выбор. Семья это конечно самое важное, но главное чтобы не было потом обиды на них за несостоявшуюся звёздную карьеру.
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