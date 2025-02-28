Дренте вспомнил, как его назвал Месси во время матча против «Барселоны»

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Алании» рассказал о случае с нападающим .

В игре против «Барсы», когда я был в «Эркулесе», Месси назвал меня грёбаным ниггером. Позже он сказал мне, что аргентинские игроки называют друг друга грёбаными ниггерами, для них это было нормально, например, они говорили это Гараю, и ему было всё равно, но нужно понимать, что такому парню, как я, это не нравится. Это не одно и то же, если бы мои друзья сказали мне это на тренировке, и не одно и то же, если бы это сказал мне соперник. После этого мы больше не говорили об этом, тема ушла в прошлое. Я очень уважаю его, потому что он был одним из лучших игроков в мире.