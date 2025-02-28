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Дренте вспомнил, как его назвал Месси во время матча против «Барселоны»

сегодня, 13:59

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте рассказал о случае с нападающим Лионелем Месси.

В игре против «Барсы», когда я был в «Эркулесе», Месси назвал меня грёбаным ниггером. Позже он сказал мне, что аргентинские игроки называют друг друга грёбаными ниггерами, для них это было нормально, например, они говорили это Гараю, и ему было всё равно, но нужно понимать, что такому парню, как я, это не нравится. Это не одно и то же, если бы мои друзья сказали мне это на тренировке, и не одно и то же, если бы это сказал мне соперник. После этого мы больше не говорили об этом, тема ушла в прошлое. Я очень уважаю его, потому что он был одним из лучших игроков в мире.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:11
Как то Джо Роган шутил, что неплохо было бы иногда позаимствовать это слово у темнокожих, например белый встречает белого и говорит "Че-как, нигер?", типа прикольно звучит...
Но, если действительно называл так Дрента, то тут Лео дурака включил - нужно раздуплять кому и что ты говоришь!..
Одним словом, если так было, то Месси - 56!
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:48
Тоже хотел это выложить!Опередили)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:47
Я очень уважаю его, потому что он был одним из лучших игроков в мире.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1401236/drente-royston-messi-lionel 28.02.2025
А на хрена вспомнил?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 14:22
Те слова - неподобающее нелицеприятное пятно на биографии Лионеля Месси.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 14:13
Хоть как-то ноунейм решил засветиться: пьёт перед матчами, байки про Месси рассказывает...
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 14:06
Дренте в Алании : «Мои партнеры любили водку, перед матчами выпивали по рюмке. Там это было нормально. Но я предпочитал виски».. С этим парнем всё понятно.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:05
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