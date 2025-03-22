Рибери: «Я был главным претендентом на „Золотой мяч“-2013»

Экс-игрок «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери полагает, что должен был взять «Золотой мяч» в 2013 году.
В том сезоне я выиграл все: Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, Клубный чемпионат мира, получил титул лучшего игрока Европы...
Я никогда не смогу понять, почему закрытие голосования отложили более чем на две недели... Я был главным претендентом на награду по мнению журналистов. Если бы голосование было таким же, как сейчас, я бы выиграл.
По итогам голосования, организованного ФИФА и France Football, Рибери стал третьим, вторую строчку взял Лионель Месси, победил Криштиану Роналду.
больше претендентов на награду и шансов соответственно,уж от тех
деньжищ которые зарабатывают от футбола отлить 5-пять мячей из золота не проблема....?!
больше претендентов на награду и шансов соответственно,уж от тех
деньжищ которые зарабатывают от футбола отлить 5-пять мячей из золота не проблема....?!
и как голосование перенесли на несколько дней. как был нарушен регламент))
Блаттер ясно дал понять, что это нежелательно отдать ЗМ Рибери.
в справеливости надо сказать, тогда и Месси, и Роналду были хороши.
и Роббен был не хуже Рибери.
а Нойер показал феноменальную игру.
однако главная несправедливость - не дать ЗМ Левандовски в ковидный год.
и как голосование перенесли на несколько дней. как был нарушен регламент))
Блаттер ясно дал понять, что это нежелательно отдать ЗМ Рибери.
в справеливости надо сказать, тогда и Месси, и Роналду были хороши.
и Роббен был не хуже Рибери.
а Нойер показал феноменальную игру.
однако главная несправедливость - не дать ЗМ Левандовски в ковидный год.