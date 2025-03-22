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Рибери: «Я был главным претендентом на „Золотой мяч“-2013»

вчера, 19:58

Экс-игрок «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери полагает, что должен был взять «Золотой мяч» в 2013 году.

В том сезоне я выиграл все: Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, Клубный чемпионат мира, получил титул лучшего игрока Европы...

Я никогда не смогу понять, почему закрытие голосования отложили более чем на две недели... Я был главным претендентом на награду по мнению журналистов. Если бы голосование было таким же, как сейчас, я бы выиграл.

По итогам голосования, организованного ФИФА и France Football, Рибери стал третьим, вторую строчку взял Лионель Месси, победил Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Bryan
Bryan
сегодня в 06:44
Но один нытик взял верх.
Кавер
Кавер ответ He Э Г О И СТ (раскрыть)
сегодня в 05:18
С каких пор гномыча зовут авейру?
Кстати, добавьте в список ЧМ. Пешеход и его украл.
Hamman
Hamman
вчера в 23:55
Рибери вроде не малолетка наивный. Любому, кто хоть немного интересовался ,,кухней" Золотого Мяча давно известно что голосующие делают свой выбор по принципу кто больше нравится.
Для получения ЗМ мало выиграть всё на что претендовал, нужно ещё иметь миллионы и миллионы болельщиков, т.е быть мега популярным и тогда шансы на победу увеличиваются в геометрической прогрессии.
Так что забудь Рибери, шансы у тебя при таком голосовании были ничтожно малы.
112910415
112910415
вчера в 22:34
да уж, всякое бывало !
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 22:18
Всем известно, что Авейру вор ЗМ и голов.. ☝️
протон
протон
вчера в 21:48
Все говорят про Рибери, а я вспоминаю пикового Роббена, который в лучших матчах в соло тащил и клуб и сборную.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:34
хорошо что, как обокрали Билала Рибери.
и как голосование перенесли на несколько дней. как был нарушен регламент))
Блаттер ясно дал понять, что это нежелательно отдать ЗМ Рибери.
в справеливости надо сказать, тогда и Месси, и Роналду были хороши.
и Роббен был не хуже Рибери.
а Нойер показал феноменальную игру.
однако главная несправедливость - не дать ЗМ Левандовски в ковидный год.
Romeo 777
Romeo 777 ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:11
Если честно, я уже много лет, как пишу, что я бы давал ЗМ по позициям! Нападающий (с вингерами), полузащитник, защитник и вратарь. Хотя бы так, просто в основном вся слава с этими ЗМ достаются атакующим игрокам с хорошей статистикой. Но вот работу остальных игроков, крайне редко оценивают, хотя они зачастую бывают фундаментом команд.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Giallorossi (раскрыть)
вчера в 21:07
От души, исправил 👌🏽
Giallorossi
Giallorossi ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:52
победил Криштиану Роналду.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:44
Да, это так, шрамированный кюьник и немедийность в те года взяли своё дело
shur
shur ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
....эврика, надо каждый ЗМ отбирать кандидата от Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии ,пускай это будут малые ЗМ, но станет
больше претендентов на награду и шансов соответственно,уж от тех
деньжищ которые зарабатывают от футбола отлить 5-пять мячей из золота не проблема....?!
RM_35
RM_35
вчера в 20:32
вот как и в этом сезоне: ЗМ должен был выиграть Вини, а отдали почему то родри, так что нечему удивляться рибери!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:15, ред.
Из области одного из многих липовых ЗМ Моськи до этого, Роналду тоже его тогда не заслуживал, Рибери был очень хорош 😁
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