Рибери: «Я был главным претендентом на „Золотой мяч“-2013»

Экс-игрок «Баварии» и сборной Франции полагает, что должен был взять «Золотой мяч» в 2013 году.

В том сезоне я выиграл все: Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, Клубный чемпионат мира, получил титул лучшего игрока Европы...

Я никогда не смогу понять, почему закрытие голосования отложили более чем на две недели... Я был главным претендентом на награду по мнению журналистов. Если бы голосование было таким же, как сейчас, я бы выиграл.