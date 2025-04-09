«Барселона», «Интер» и ПСЖ в погоне за треблом. На пути к величию снова поскользнулся «Реал»

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сегодня, 14:29

Большие клубы – великие задачи.

Четыре команды мечтают завоевать требл

После вылета «Ливерпуля» из Лиги чемпионов осталось четыре европейские команды, которые могут взять требл. Выиграть главный еврокубок, местный чемпионат и национальный кубок. «Баварию» отцепили чуть раньше. «Байер» после первого в карьере голкипера Нойера удаления выбил фаворита из Кубка Германии. Затем сами вылетели от команды из третьей лиги. Так тоже бывает, коллекционирование кубков – сложная работа. Лишь у восьми европейских клубов есть самый заветный из треблов.

Такие серии видели 10 раз. Только «Барселона» и «Бавария» дважды выигрывали по три главных кубка за сезон. Каталонцы верят в новый успех. У них не было требла десять лет. Забавно, что коллекцию трофеев тогда собрал Луис Энрике, нынешний тренер ПСЖ . Парижане, как и принципиальные соперники из Испании, в неплохой форме. Команды работают под руководством наставников, которые побеждали в Лиге чемпионов. Именно Ханси Флик завоевывал требл с «Баварией» в год страшной пандемии.

У двух наставников есть подобный опыт и шансы на повторение успеха. А вот для Анчелотти или Индзаги, итальянской ветки претендентов, подобная серия стала бы первой. Показательно, что даже кубковые бойцы из «Реала» никогда в истории не выигрывали три самых ценных трофея за один сезон. Из испанских клубов подобный опыт есть только у «Барселоны». Статистически «Реалу» было проще, ведь побеждали в кубке чемпионов рекордное количество раз. Но и сейчас тройной успех снова ускользает.

Претенденты на успех мешают друг другу

«Барселона» и «Реал» играю в Ла Лиге вместе. Сейчас Флик чуть выше в таблице. Впереди Эль Класико, ответный поединок в чемпионате. А в конце апреля «Барселона» или «Реал» точно лишаться даже теоретических шансов на требл. У них очный финал Кубка Испании. К тому времени важно не вылететь из Лиги чемпионов. В таком случае финал Кубка короля станет ещё интереснее и важнее. Не каждый год получается претендовать на требл. А если говорим о квадрупле – четырёх трофеях, то он как единорог.

Зато любые четыре трофея за сезон в зоне УЕФА выигрывали многие команды. Два раза клуб брал по семь кубков за один сезон. Это был «Линфилд» из Северной Ирландии. Сначала скромная команда собрала семь трофеев в сезоне 1921/22. Затем победила в семи турнирах к весне 1962-го года. Но это как шесть кубков за сезон у мальтийского клуба «Валетта». Они побеждали в дворовых соревнованиях. Такие рекорды не имеют отношения к борьбе китов. А те топят друг друга, особенно в поединках Лиги чемпионов.

Например, если «Интер» пройдёт «Баварию», то встретится с победителем пары с участием «Барселоны». У «Реала» тоже будет сложный соперник, если на «Бернабеу» случится чудесный камбэк против «Арсенала». ПСЖ хочет обыграть «Астон Виллу» и встретиться с Артетой или Анчелотти. У парижан в коллекции есть первый из тройки трофеев – чемпионство, что отличает их от остальных претендентов. «Интеру», даже если представить победу миланцев в Лиге чемпионов, всю малину может испортить «Наполи».

Великую погоню открыл легендарный «Селтик»

В сезоне 1966/67 клуб из Глазго завоевал пять трофеев. Была победа в Кубке чемпионов, в финале подопечные Джока Стейна обыграли великий «Интер» Эленио Эрреры. Жозе Моуриньо своего времени побеждал в двух финалах с миланцами «Реал» и «Бенфику», две другие великие команды. Не думали, что какие-то шотландцы помешают «Интеру» взять очередной Кубок чемпионов. Но хронологически первые технари в истории футбола постояли за себя. «Селтик» выиграл у фаворита с разницей в один мяч 2:1.

Из больших кубков выиграли чемпионство, Кубок и Кубок Лиги в Шотландии. Пятым трофеем стал некий Кубок Глазго. Хотя это древнее соревнование, которое стартовало ещё в 1887-м году, тяжело включать подобный трофей в список значимых достижений того великого «Селтика». Но четыре серьёзных кубка у Стейна точно было. Записал своё имя в историю. После «Селтика» многие признанные европейские гранды пытались повторить их успех, взяв свой требл из основных национальных трофеев и Кубка чемпионов.

Получилось у команды, от которой такой прыти никто не ждал. «Аякс» в 1972-м году предпринял вторую попытку выиграть Кубок чемпионов. За три года до этого в финале против «Милана» Ринус Михелс сгорел 4:1. Прати сделал хет-трик. Отец Карло Кудичини, тоже голкипер, пропустил только от Власовича. Зато через три года «Аякс» окреп. Не только выиграли внутренние кубки, но и обыграли в Роттердаме «Интер» уже без Эрреры. Забавно, что третий требл в европейском футболе тоже выиграли не «Реал» с «Баварией».

Моду на треблы разрекламировал Гвардиола

ПСВ молодого тренера Гуса Хиддинка в 1988 года стали королями Европы. Летом некоторые игроки той команды выиграют с Михелсом и сборной Нидерландов Евро-88, обыграв в финале Дасаева и Беланова. Но сначала была серия пенальти в финале КЕЧ против «Бенфики». Все футболисты ПСВ реализовали свои попытки. А вот Велозу промахнулся. Защитник Куман впервые в жизни выиграл Кубок чемпионов. Но с «Барселоной» у него не будет треблов. Первый каталонский тройной удар по соперникам нанёс Гвардиола.

Именно Хосеп вернул в футболе моду на треблы. Из команд 90-х только «Манчестер Юнайтед» Фергюсона брал три престижных трофея за сезон. Стали первым английским клубом с такой коллекцией трофеев. «Ливерпулю» подобный забег не удавался никогда. А после победы Гвардиолы треблов стало больше. Можно винить глобализацию. Большие клубы стали международными проектами. Даже если владельцы не чужаки, то спонсоры со всего мира. Впрочем, не только деньги важны, а и крутая селекция.