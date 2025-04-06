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Тошич: «Переходу Мамаева в МЮ помешала только рабочая виза»

вчера, 14:35

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич рассказал о несостоявшемся переходе своего бывшего партнера по команде Павла Мамаева в «Манчестер Юнайтед».

Когда последний раз я общался с Алексом Фергюсоном? Очень давно. Когда МЮ интересовался Мамаевым. Тогда Фергюсон мне позвонил и расспрашивал про Пашу.

Был ли это серьезный интерес? Да. Переходу Мамаева в МЮ помешала только рабочая виза. Если не ошибаюсь, на момент трансфера у футболиста должно быть сыграно 75% матчей за сборную за последние два года. Или же можно было получить рабочую визу через рекомендательное письмо. Например, мне визу дали благодаря письму тренера сборной Сербии — он написал, что я талантливый и перспективный игрок. Что касается Паши, то он не перешел в МЮ только из-за визы. Насколько я знаю, между клубами и с самим Мамаевым все было оговорено.

Что я рассказывал Сэру Алексу про Мамаева? Конечно, я хвалил Пашу. В то время Мамаев был одним из самых важных игроков ЦСКА. У Паши были страсть и энергия, которых не было у других — настоящий мотор команды.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 15:58
Повезло Манчестеру, мотором он был в РПЛ, в АПЛ был бы тормозом.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:21
У Мамаева должна была быть блестящая карьера, заиграть на высоком уровне у него имелись способности. Ладно, так получилось с Манчестер Юнайтед, но дальше он сам всё сломал, собственными руками. К сожалению не нашлось человека, который смог выбить дурь из Павла. Его тогдашняя жена только вредила всему. Теперь остаётся только локти кусать. Надеюсь, что хоть на семейном фронте у него сейчас всё нормально. Может станет Мамаев приличным тренером.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:55
Думаю, сэр Алекс мозги бы ему вправил, у него не забалуешь. Не повезло Мамаеву, что переход в МЮ в свое время не состоялся. Там бы он не позволял себе таких вольностей, пришлось бы пахать на тренировках, чтобы соответствовать уровню клуба, а в России почувствовал себя большой звездой и перестал прогрессировать, загубил свой талант.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:39, ред.
Грошь цена его достоинствам, если нутро гнилое.

Про кутёж в Монте-Карло весь мир узнал... Из-за таких убл*дков и растут стереотипы про всех наших игроков.
Гость
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