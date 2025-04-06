Тошич: «Переходу Мамаева в МЮ помешала только рабочая виза»

Экс-игрок ЦСКА рассказал о несостоявшемся переходе своего бывшего партнера по команде в «Манчестер Юнайтед».

Когда последний раз я общался с Алексом Фергюсоном? Очень давно. Когда МЮ интересовался Мамаевым. Тогда Фергюсон мне позвонил и расспрашивал про Пашу.

Был ли это серьезный интерес? Да. Переходу Мамаева в МЮ помешала только рабочая виза. Если не ошибаюсь, на момент трансфера у футболиста должно быть сыграно 75% матчей за сборную за последние два года. Или же можно было получить рабочую визу через рекомендательное письмо. Например, мне визу дали благодаря письму тренера сборной Сербии — он написал, что я талантливый и перспективный игрок. Что касается Паши, то он не перешел в МЮ только из-за визы. Насколько я знаю, между клубами и с самим Мамаевым все было оговорено.