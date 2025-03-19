От «Эль Класико» до «Де Классикера». Главные классические противостояния мира

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Самое старое родом отнюдь не из Англии.

«Спартак» впервые с 2017 года победил «Зенит» на своем поле. Это событие – знаковое не только с точки зрения борьбы за чемпионство в текущем сезоне, но и в контексте принципиального противостояния между московским и петербургским клубами. Впрочем, оно стало таким принципиальным не так давно в историческом измерении. Зато, пока в чемпионатах пауза, есть повод вспомнить о самых знаковых противостояниях, известных на весь мир. Давайте посмотрим, какие там серии и как давно началась битва. Список, конечно, будет неполным, но какие-то ключевые моменты осветить получится.

«Реал» — «Барселона» (побед «Реала» — 105, ничьих – 52, побед «Барселоны» — 102)

Первая встреча: 13 мая 1902 года, «Барселона» выиграла со счетом 3:1.

Последняя встреча: 12 января 2025 года, «Барселона» выиграла со счетом 5:2.

Текущая беспроигрышная серия: «Барселона», два матча.

Конечно, «Эль Класико» — это самое известное принципиальное противостояние в мире. Причем оно таким стало с самого первого поединка клубов, поскольку имело глубокий политический подтекст. «Барселона», основанная в 1899 году, является символом независимости Каталонии, тогда как «Реал», основанный три года спустя, олицетворяет «центральную» власть в Испании. Соперничество планомерно усиливалось, в том числе благодаря отдельным персональным историям, как с переходами (например, Луиш Фигу), так и с яркими противостояниями личностей (например, Криштиану Роналду против Лионеля Месси).

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (61 – 54 – 80)

Первая встреча: 3 октября 1891 года, «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 5:1.

Последняя встреча: 15 декабря 2024 года, «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 2:1.

Текущая беспроигрышная серия: «Манчестер Юнайтед», три матча.

Для многих в мире это противостояние стало острым лишь относительно недавно – когда у «Сити» появились богатые владельцы. Да и то, с тех пор у «Юнайтед» дела пошли значительно хуже, поэтому в отличие от тех же «Реала» и «Барселоны» они практически не встречались где-то в финалах или на вершине. Однако эта вывеска все равно привлекает внимание любого болельщика в мире. Их стадионы разделяют примерно семь километров, но сложно представить более разные клубы в глазах их болельщиков. Десятилетия «Сити» был в спячке, а «Юнайтед» доминировал в этом противостоянии, имея, например, серию без поражений с 1990 по 2001 год. Правда, в этом сезоне обе команды имеют бледный вид.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (83 – 61 – 72)

Первая встреча: 28 апреля 1894 года, «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.

Последняя встреча: 1 сентября 2024 года, «Ливерпуль» победил со счетом 3:0.

Текущая беспроигрышная серия: «Ливерпуль», три матча.

Как бы теперь не возникла эпоха доминирования «Ливерпуля». Конечно, в Англии можно собрать массу принципиальных соперничеств. Чего стоит противостояние «Тоттенхэма» и «Арсенала», но все же в мировом контексте оно более локально, поскольку обе команды суммарно не так титулованы. А вот на счету «Ливерпуля» и МЮ вместе 39 чемпионских титулов в Англии (14 из них в эпоху Премьер-Лиги). Причем 20 из них принадлежат «Юнайтед».

«Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд) (69 – 32 – 35)

Первая встреча: 16 октября 1965 года, «Боруссия» победила со счетом 2:0.

Последняя встреча: 30 ноября 2024 года, ничья.

Текущая беспроигрышная серия: «Боруссия», два матча.

Пожалуй, нет в Германии более зрелищных и ярких противостояний, чем между дортмундцами и мюнхенцами. Да, есть локальные принципиальные битвы, но на экспорт именно эта предлагается как самая привлекательная. «Бавария» нанесла «Боруссии» больше поражений, чем любой другой клуб. Только в марте 2024 года дортмундцы прервали 11-матчевую серию без побед против «Баварии». Только однажды до этого мюнхенцам удавалось так долго не уступать «Боруссии» — в период с 1998 по 2002 год они тоже не проигрывали 11 матчей кряду.

ПСЖ – «Марсель» (53 – 21 – 35)

Первая встреча: 12 декабря 1971 года, «Марсель» победил со счетом 4:2.

Последняя встреча: 16 марта 2025 года, ПСЖ победил со счетом 3:1.

Текущая беспроигрышная серия: ПСЖ , пять матчей.

Да, как и многие противостояния выше, это заслужило название «Классик». Только ПСЖ и «Марсель» — те представители Франции, которые выигрывали крупные европейские трофеи. Противостояние столицы и дерзкого юга, олицетворяемого «Марселем», всегда было острым. Но оно вышло на новый уровень, когда президент ПСЖ Франсис Борелли обвинил «Марсель» в организации договорных матчей в сезоне-1989/90. С тех пор матчи между ними не обходятся без скандалов, насилия и оскорблений – так было и в последней игре, когда досталось Адриену Рабьо и его матери. Что касается серии, то в последние годы ПСЖ существенно поправил свое положение. В период с 2012 по 2024 год он выиграл 25 матчей, а проиграл только четыре при двух ничьих.

«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» (92 – 84 – 87)

Первая встреча: 24 августа 1913 года, «Ривер Плейт» победил со счетом 2:1.

Последняя встреча: 21 сентября 2024 года, «Ривер Плейт» победил со счетом 1:0.

Текущая беспроигрышная серия: «Ривер Плейт», один матч.

Переметнемся за океан. И тут, пожалуй, самым известным является аргентинское противостояние легенд. Кстати, «класико» впервые стали называть именно это противостояние. Оно имеет множество страниц: ярких и драматических – можно вспомнить давку 1968 года, когда погибли более 70 человек на стадионе. Были периоды доминирования одних и других, бывало всякое. А разница в результатах личных остается небольшой.

«Рейнджерс» — «Селтик» (171 – 104 – 169)

Первая встреча: 28 мая 1888 года, «Селтик» победил со счетом 5:2.

Последняя встреча: 17 марта 2025 года, «Рейнджерс» победил со счетом 3:2.

Текущая беспроигрышная серия: «Рейнджерс», два матча.

Вот уж кто пишет историю в каждом матче. Это древнейшее принципиальное противостояние. С конца 19-го века они провели сотни матчей, но никто не имеет доминирующего отрыва в результатах. Понятное дело, что за долгие годы противостояние обрело массу оттенков и полутонов. Оно вышло далеко за пределы футбольного поля и уже характеризуется политическими и религиозными подтекстами.

«Аякс» — «Фейеноорд» (95 – 49 – 63)

Первая встреча: 9 октября 1921 года, ничья.

Последняя встреча: 2 февраля 2025 года, «Аякс» победил со счетом 2:1.

Текущая беспроигрышная серия: «Аякс», два матча.

Конечно, мы не могли обойти вниманием историю главного голландского противостояния, которое тоже вышло далеко за пределы Нидерландов. Эти два клуба олицетворяют соперничество двух крупнейших городов страны, которые имеют принципиально разные экономические, политические и социальные фундаменты. Такой базис вкупе с силой обеих команд не мог не породить яростное соперничество на поле и на трибунах.

А какие еще принципиальные противостояния, известные на весь мир, хотели бы вспомнить вы?