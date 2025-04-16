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Селихов рассказал, почему не сыграл со «Спартаком» в матче Кубка России

вчера, 21:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Вратарь «Урала» Александр Селихов рассказал, почему не вышел в основном составе своей команды на матч Кубка России против «Спартака» (0:3).

Почему не играл со «Спартаком»? Не хотел.

Ранее футболист выступал за «красно-белых».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:32
всё чуть-чуть сложнее ...
twwywxh399rd
twwywxh399rd
сегодня в 05:00
Слышно в его словах обида
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:57, ред.
Так сказано было что выход в РПЛ важнее, что против Спартака выходят конусы тренировочные вот Селя и не вышел, он же не конус, он манекен.

Но кроме шуток ощущение от его ответа как будто пассивная агрессия, видимо Саня затаил сильную обиду на кого-то и вопрос этот его явно раздражает.
Гость
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