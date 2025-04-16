Селихов рассказал, почему не сыграл со «Спартаком» в матче Кубка России

1744828498

вчера, 21:34

Вратарь «Урала» рассказал, почему не вышел в основном составе своей команды на матч Кубка России против «Спартака» (0:3).

Почему не играл со «Спартаком»? Не хотел.

Ранее футболист выступал за «красно-белых».