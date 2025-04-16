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С «Зенитом» может сыграть вторая команда «Химок»

вчера, 18:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки20.04.2025 в 16:30 Не начался

Вторая команда «Химок» может сыграть с «Зенитом» в матче 25-го тура РПЛ в случае бойкота поединка со стороны основного состава подмосковного клуба.

Сообщается, что руководство «Химок» рассматривает подобный вариант развития событий.

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yb6x6jxpakmb
yb6x6jxpakmb ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 14:33
Вагоны разгружают.))))
ddvtmkm4xmuw
ddvtmkm4xmuw
сегодня в 14:32
Главное,чтобы после Зенита вы также продолжили байкотировать и с другими командами,а то разговоров будет.......
112910415
112910415
сегодня в 08:35
бросят жребий
кто-нибудь всё равно сыграет
Брулин
Брулин
вчера в 22:35
С хрена ли футболисты так устали, что не в состоянии выйти на поле?! Они что, после тренировки идут где-то работать?! Раз в неделю играют за зарплату в несколько миллионов рублей в месяц, да ещё и постоянно ноют и причитают.
Vilar
Vilar
вчера в 20:44
Так будут или не будут бойкотировать игру с Зенитом. Непонятно, а почему вторая команду будет играть, им значит зарплату платят?
Futurista
Futurista
вчера в 20:22, ред.
Похожая ситуация)...
memphis
memphis ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:01
А у Зенита выйдут все легионеры
nikolah
nikolah
вчера в 19:58
Да можете не выходить
drug01
drug01
вчера в 19:45
Зениту все равно с кем играть!!!
протон
протон
вчера в 19:38
Ну это их право. В принципе, если им не платят - могут не работать. Если свою работу не выполняют - им могут не платить. Нормальный трудовой конфликт.
А на турнирный результат, по моему, им уже пофиг.
Capral
Capral
вчера в 19:38
Мало забашляли, могла бы и третья команда сыграть. Но время у Зенита ещё есть...
протон
протон
вчера в 19:37
В таком случае и Зенит может выставить вторую команду и легко обыграть Химки 2.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:30
Видно не слишком то договорились с инвестором...(
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