С «Зенитом» может сыграть вторая команда «Химок»

Вторая команда «Химок» может сыграть с «Зенитом» в матче 25-го тура РПЛ в случае бойкота поединка со стороны основного состава подмосковного клуба.
Сообщается, что руководство «Химок» рассматривает подобный вариант развития событий.
Вторая команда «Химок» может сыграть с «Зенитом» в матче 25-го тура РПЛ в случае бойкота поединка со стороны основного состава подмосковного клуба.
Сообщается, что руководство «Химок» рассматривает подобный вариант развития событий.
кто-нибудь всё равно сыграет
кто-нибудь всё равно сыграет
https://youtu.be/GkBD_gubarU?feature=shared
А на турнирный результат, по моему, им уже пофиг.
А на турнирный результат, по моему, им уже пофиг.