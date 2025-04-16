С «Зенитом» может сыграть вторая команда «Химок»

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вчера, 18:57

Вторая команда «Химок» может сыграть с «Зенитом» в матче 25-го тура РПЛ в случае бойкота поединка со стороны основного состава подмосковного клуба.

Сообщается, что руководство «Химок» рассматривает подобный вариант развития событий.