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Моуриньо рассказал, каким образом мотивировал Это'О

вчера, 19:38

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, рассказал, как во время своего периода в «Интере» он мотивировал футболистов. Специалист вспомнил, каким образом он влиял на бывшего нападающего Самуэля Это'О перед ответной игрой с «Челси» в Лондоне в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10.

Психология — часть работы и часть взаимодействия с игроками. То, как ты разговариваешь с журналистами, не поможет выигрывать матчи, абсолютно. А то, как общаешься с футболистами? Да. Я работал с сотнями игроков и всегда рассматривал каждого как отдельную личность. Каждый человек уникален.

Приведу пример очень сильного психологически футболиста — Самуэля Это'О. Когда оставалась неделя до игры на «Стэмфорд Бридж», я ругался с ним ежедневно. У нас были долгие споры, я очень сильно давил на него. Говорил ему: «Я не поставлю тебя в состав. Ты не на своем оптимальном уровне. Ты не будешь играть». Он просил меня: «Пожалуйста, Мистер. Дайте мне выйти на поле». А я ему: «Нет, никаких „Пожалуйста, Мистер“. Ты не будешь играть. Сейчас ты недостаточно хорош. Я не доверяю тебе». Словом, это была неделя эмоциональной работы с ним.

В итоге Моуринью выпустил камерунца в стартовом составе, как и на все остальные поединки ЛЧ той кампании. Он забил единственный мяч в Лондоне, «Интер» выиграл Лигу чемпионов в том сезоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:18
практическая психология ... круто ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:27
Кнутом и пряником, как подобает хорошему дрессировщику и воспитателю.
9bs9trkvvu68
9bs9trkvvu68
вчера в 21:06
Жозе любит на чужих нервах поиграть
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:08, ред.
Дёргал наверное за разные части тела, хотя не, так мотивируется другой футболист, рекордсмен сборной России
UncleZack
UncleZack
вчера в 19:56
В итоге все равно остался в тени Милито
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