Моуриньо рассказал, каким образом мотивировал Это'О

Главный тренер «Фенербахче» , рассказал, как во время своего периода в «Интере» он мотивировал футболистов. Специалист вспомнил, каким образом он влиял на бывшего нападающего перед ответной игрой с «Челси» в Лондоне в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10.

Психология — часть работы и часть взаимодействия с игроками. То, как ты разговариваешь с журналистами, не поможет выигрывать матчи, абсолютно. А то, как общаешься с футболистами? Да. Я работал с сотнями игроков и всегда рассматривал каждого как отдельную личность. Каждый человек уникален.

Приведу пример очень сильного психологически футболиста — Самуэля Это'О. Когда оставалась неделя до игры на «Стэмфорд Бридж», я ругался с ним ежедневно. У нас были долгие споры, я очень сильно давил на него. Говорил ему: «Я не поставлю тебя в состав. Ты не на своем оптимальном уровне. Ты не будешь играть». Он просил меня: «Пожалуйста, Мистер. Дайте мне выйти на поле». А я ему: «Нет, никаких „Пожалуйста, Мистер“. Ты не будешь играть. Сейчас ты недостаточно хорош. Я не доверяю тебе». Словом, это была неделя эмоциональной работы с ним.