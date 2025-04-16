Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Садыгов: «Не могу отвечать за других людей, если что, сыграют резервисты»

16 апреля 2025, 20:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗавтра в 16:30 Не начался

Бизнесмен Туфан Садыгов прокомментировал информацию о возможном участии второго состава «Химок» в матче 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

Как отношусь к слухам, что футболисты «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом»? У каждого есть свои права, не могу отвечать за других людей. На этот случай существует дубль, если что, сыграют резервисты. Если футболист устал, то как его можно заставить выйти на поле? Устать можно по разным причинам — морально или физически. Значит, сыграет тот, кто не устал. Поэтому, кто выйдет на поле — это вопрос к главному тренера.

Была ли у меня встреча с игроками? Да, сегодня мы с ними встретились на базе клуба. Я сказал то же самое, что говорил им две недели назад по поводу выплаты долгов. Дальше решение принимать футболистам самостоятельно. У каждого есть контракт и права.

Подписывайся в ВК
Все новости
Плохой футбол грандов – очарование сезона. Зрители выиграли из-за непредсказуемости сюжетов
16 апреляRoman Novikov в блоге Забыли спроситьКомментарии1
Моуриньо рассказал, каким образом мотивировал Это'О
16 апреля
СлухиС «Зенитом» может сыграть вторая команда «Химок»
16 апреля
Кейн рассказал, на каких футболистов равняется, пробивая пенальти
16 апреля
«Химки» не будут бойкотировать матч с «Зенитом»
16 апреля
Перед матчем Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и ПСЖ включили гимн ЛЕ
15 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
17 апреля в 06:37
" Кто будет сидеть тихо, какие-то деньги получит.
Смутьяны - через годы и через суды ..."
Alex_67
Alex_67
16 апреля в 22:53
А как грозится, наглец...
Scorp689
Scorp689
16 апреля в 22:27
Непонятное объединение, без болельщиков, никому не нужное...
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
16 апреля в 22:15
Адиева не напугало то, что могут выпустить резерв. Интересно?! На что Адиев подписался...
протон
протон
16 апреля в 22:07
Ответ очевиден: основа отказалась играть, выпускают резерв, а им терять нечего. Морально устали требовать ЗП игроки. ой что то намечается в клубе
nubom
nubom
16 апреля в 21:40, ред.
11 декабря Головинский суд Москвы отправил под домашний арест Туфана Садыгова на срок 1 месяц 18 суток. Бизнесмену были предъявлены обвинения в совершении деяния, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Наверное, мы единственная страна в мире, в которой мошенников называют бизнесменами...
Варвар7
Варвар7
16 апреля в 21:25
." Я сказал то же самое, что говорил им две недели назад по поводу выплаты долгов." - То есть накормил игроков очередным обильным "завтраком"...(
sihafazatron
sihafazatron
16 апреля в 21:23
"Я сказал то же самое, что говорил им две недели назад...."
Типа денег нет, но вы держитесь?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 