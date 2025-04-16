Плохой футбол грандов – очарование сезона. Зрители выиграли из-за непредсказуемости сюжетов

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сегодня, 20:38

«Барселона» и ПСЖ поддержали тренд.

Исчезли роботизированные команды

У «Манчестер Сити» 7 подряд попаданий в четвертьфиналы Лиги чемпионов. У «Реала» 5 таких сезонов, а у «Баварии» шесть. Крутая тройка не попадет вместе в полуфиналы Лиги чемпионов. Гвардиола вылетел, а именитый Анчелотти получил разгром в Лондоне. За весь прошлый сезон «Реал» проиграл 2 матча. В чемпионате уступили только «Атлетико». Из Кубка Испании тоже вылетели от Симеоне. В Лиге чемпионов «Реал» одержал 6 побед на старом групповом этапе и никому не уступил в плей-офф.

А ведь не всегда играли ярко и красиво. Не организовали четкую оборону. Зато были роботами. «Манчестер Сити», который вылетел от «Реала» в серии пенальти из Лиги чемпионов, проигрывал в АПЛ чуть чаще, чем мадридцы в Испании. Но забили под сто мячей за чемпионат и опередили «Арсенал». В прошлом у «Баварии» была чемпионская серия, а «Ювентус» ещё раньше был гегемоном в Серии А. Теперь из вечных чемпионов остался только ПСЖ , но у них особенный подход к футболу.

Парижане то заходят в полуфиналы Лиги чемпионов, как вчера, то вылетают на первой стадии плей-офф, как дважды с Месси, Неймаром и Мбаппе. ПСЖ не назвать скучной командой, Сафонов подтвердит. В этом сезоне, где светят катарские премиальные за чемпионат без поражений, в Кубке Франции у ПСЖ были приключения, а в Лиге чемпионов с трудом выбрались в плей-офф. Поединок в Бирмингеме идеально ложится на центральную тему сезона. Неграмотный футбол бывает выгодным для зрителей.

Яркие сюжеты привлекают внимание

Инфантино и Чеферин, главы ключевых международных футбольных организаций, часто ноют о «скучности» игры. Хотят отменить офсайд, позволив форвардам на целый корпус опережать предпоследнего игрока обороны. Следующим шагом станут пенальти за три угловых? Лишь бы футбол стал зрелищнее для американцев и китайцев. А получают иной футбол просто благодаря смене поколений. Не может тройка с Невешем, Руисом и Витиньей повторять за Модричем, Кроосом и Каземиро. Хавбеки ПСЖ играют иначе.

Бускетс, Иньеста и Хави были биороботами. Когда «Барселона» пропускала много мячей, например против «Реала», то играли две совершенные машины, создававшие ошибки соперников. Теперь в Эль Класико тренер Флик громил Анчелотти без подготовки, хотя у него в атаке вчерашний школьник, возрастной поляк и недавний игрок «Лидса». Кстати, высокие шансы Рафиньи на «Золотой мяч 2025» – ещё один символ необычности сезона и ключевой перемены. Как оказалось, что плохо это хорошо, очень хорошо.

Грубые ошибки «Барселоны» в защите подарили прекрасные поединки. В первом матче в Лиге чемпионов в новом формате каталонцы проиграли в гостях «Монако». Разгром «Баварии» тоже был красивым. Здесь уже немцы показали несовершенство. А поединок «Бенфики» и «Барселоны» на общей стадии – украшение года. Победа каталонцев 5:4 подарила невероятные эмоции. Вчерашний хет-трик Гирасси, когда только обидный автогол помешал «Боруссии» поверить в чудо, вошел в список милого несовершенства.

Тренеры сдались в бою за четкую защиту

Даже у Слота нулевой контроль над обороной «Ливерпуля». Когда защитники собрались – «красные» надежно играют без мяча. А если случаются проколы, как в Париже, то остается молиться на реакцию Алиссона и промахи соперников. Компани тоже не контролирует игру «Баварии» в обороне, хотя сам бывший защитник. У Луиса Энрике в ПСЖ нулевое влияние на неплохую по именам линию. Хакими и Мендеш обожают атаковать, а Маркиньос не может занять две зоны одновременно. Чистого опорника у парижан тоже нет.

За роботизацию футбола, как показывает практика, отвечали великие разрушители. «Челси» с Канте, «Реал» с Каземиро, «Барселона» с Бускетсом и «Манчестер Сити» с Родри выигрывали Лигу чемпионов. У «Баварии» в победном году выдающийся футбол показывал испанец Алькантара. А хавбек Горецка у тренера Флика набрал форму всей жизни, существенно прибавив физически. Теперь без опорника Родри у Гвардиолы первый тренерский кризис в карьере. А «Ливерпуль» радуется неожиданному прогрессу Гравенберха.

При этом голландец не был готов уничтожить ПСЖ и других соперников по пути «Ливерпуля» к победе в Лиге чемпионов. Во внутренних кубках «красных» тоже ждали неудачи. Даже «Интер», хотя работает в хитром режиме, частенько ошибается в обороне в Серии А и в еврокубках. И это прекрасно. «Арсенал» допускает атаки соперников, хотя в целом имеет довольно надежную линию обороны. Весь мир оценит их сегодня в Мадриде. Важно не повторить ошибки обороны ПСЖ и «Барселоны», чтобы Артета не вылетел от «Реала».

Атакующий футбол останется очень модным

«Интер» забил 72 гола в Серии А. В топ-5 только четыре более результативные команды. Это «Барселона», «Бавария», ПСЖ и «Ливерпуль». Индзаги старается размашисто и остро играть в схеме «3-5-2», которая не всегда оборонительная. «Аталанта» и «Байер» – ещё две команды с яркой атакой. Пусть неудачно завершили путь в Лиге чемпионов, речь о клубах, которые с легкостью ввяжутся в размен ударами и подарят красивый футбол. Успешными и закрытыми остаются только «Атлетик» из Бильбао и «Наполи», хотя они умеют огрызаться.

Рядом с опытными форвардами, вроде Салаха, Кейна и Левандовского, в сезоне результативно выступали молодые нападающие, вроде Исака и Ретеги. Мбаппе и Холанд тоже набрали голов, как любят. А в мире плеймейкеров лишь ждут смену поколений. Но Ямаль, Сака, Вирц и Олисе уже создают много голевых моментов и заработали немало ассистов за сезон. Салах, Рафинья и Бруну Фернандеш порадовали последними передачами, но к Ямалю присоединились Шерки из «Лиона» и Баркола из ПСЖ . Молодежь учится созидать и работать красиво.