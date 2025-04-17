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«Ливерпуль» включился в гонку за подписание полузащитника «Кристал Пэлас»

вчера, 16:46

«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе. Сумма потенциального трансфера оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов (примерно 70,2 миллиона евро). Также в приобретении хавбека заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Эзе выступает за «Кристал Пэлас» с августа 2020 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сыграл 35 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает англичанина нигерийского происхождения в 55 миллионов евро.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 17:15
Прямо таки на расхват ☝️😉
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